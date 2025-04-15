大谷戰爐主洛磯盼突破低潮、海盜王牌史基斯先發 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場賽事轉播，第一場為國民對決海盜，海盜將推出火球新人王史基斯（Paul Skenes）先發，台灣好手鄭宗哲也有望出賽；第二場為洛磯對決道奇，近期陷入低潮的大谷翔平，面對全大聯盟墊底的洛磯能否反彈？記得收看轉播！

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桌球世界盃，台灣一哥林昀儒將和兩度奪下奧運男單銅牌的德國老將奧恰洛夫同組較勁；台灣一姐鄭怡靜則和19歲的南韓新星金娜英爭奪16強門票，別錯過轉播！

中職今天有2場賽事轉播，台鋼雄鷹對決中信兄弟，由陳柏清對決鄭凱文；以及樂天桃猿對決味全龍，由威能帝對決徐若熙，敬請鎖定轉播！

MLB

06：30 國民@海盜 緯來體育、愛爾達體育2台

10：00 洛磯@道奇 緯來體育、愛爾達體育2台

桌球世界盃

09：30 男單小組賽第二日 （上） 愛爾達體育3台

09：30 女單小組賽第二日 （上） 愛爾達體育4台

17：00 男單小組賽第二日 （下） 愛爾達體育3台

17：00 女單小組賽第二日 （下） 愛爾達體育4台

中職

18：35 台鋼@中信 緯來體育

18：35 樂天@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

日職

17：00 火腿@羅德 DAZN 1

17：00 橫濱@巨人 DAZN 2

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