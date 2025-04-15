專訪》新聯盟新氣象也是新挑戰 TPBL行銷經理許家瑜：努力讓市場更完善

TPBL行銷經理許家瑜。（許家瑜提供）

記者盧養宣／專訪

台灣籃壇去年夏天經歷動盪，版圖再度變動，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）成立，P. LEAGUE+重回四隊規模，合併破局讓不少球迷大失所望，挽回流失的球迷成為兩聯盟行銷團隊最大課題。本報近期專訪TPBL行銷經理許家瑜，以從業人員的角度分享聯盟行銷的挑戰以及對台灣籃壇的期許。

TPBL由原T1聯盟的4隊與原PLG聯盟的3隊組成，聯盟有7支球隊，被認為在擁有更多對戰組合下能有更多火花，只是萬事起頭難，新聯盟有很多事情必須從頭開始。許家瑜坦言，TPBL在成立之初對於聯盟的個性如何設定苦思許久，希望能秉持重視球迷的精神，努力傾聽球迷的聲音，「我們一直以來都很在乎任何一則留言與回饋，並從中找到行銷施力點。」

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TPBL除陸續推出網路節目，也與國際轉播單位合作，進軍東南亞市場。許家瑜指出，團隊從成立以來始終致力於不同面向的行銷方式，包括網路節目、節慶行銷、球員故事等，在社群上也都有豐富內容，「除了希望讓球迷有感之外，也想讓球員看到聯盟的不一樣，確實我們也收到球員私下表示感受到多樣內容。」

此外，TPBL本季擁有7隊，對球迷而言比賽精彩度提升，對行銷團隊則是另一種考驗，許家瑜指出，在比賽較多之下，如何讓每一戰都擁有亮眼的關注度並不容易，場次少可以集中火力宣傳，「但場次多了，要在不斷有比賽之下，不讓球迷忘記某一場比賽，也是很重要的課題。」

創造話題引起球迷討論是行銷團隊的挑戰，也必須步步為營，TPBL日前在註冊大限前推出一支街訪球迷預測洋將去留的影片，遭批評不尊重球員，事後將影片下架。許家瑜指出，行銷團隊推出這支影片的原意是要讓球迷討論註冊大限，「呈現手法有待商榷，經過這次的事件團隊也有所成長，未來面對相關話題在行銷上一定會更謹慎。」

聯盟在行銷上的瓶頸很大一部分來自球迷對台灣籃壇的紛擾感到灰心，許家瑜不諱言，「球迷失望之餘可能也在觀望，畢竟合併的話題很久了，期望愈高失望愈高，但我覺得這也不能怪他們，相信不只是我們，其他聯盟可能也遇到一樣的問題，但從業人員一定都很努力要讓市場更完善。」

從事運動行銷相關工作多年的許家瑜說，自己還是相信運動極具渲染力，可以拉近人與人之間的距離，「希望球迷還是能繼續相信球員，我們身為這個產業的一份子，共好是我們共同的目標。」

而行銷一向被認為是PLG的強項，被問及永遠會被球迷拿來比較時，許家瑜則說，「我認為比較是好事，但我們內部優先考量是與自己比較，看上次的宣傳效果如何，這次能進行什麼樣的調整，我覺得兩個聯盟調性不同，做出區隔就是成功的。」

TPBL行銷經理許家瑜。（許家瑜提供）

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