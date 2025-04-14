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經典賽》美國首位參賽選手出爐！洋基隊長「法官」賈吉晉升美國隊長

2025/04/14 23:16

賈吉確定代表美國隊征戰WBC。（取自大聯盟官方X）賈吉確定代表美國隊征戰WBC。（取自大聯盟官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年第六屆世界棒球經典賽，日前美國隊公布教練團完整名單，今天第一位參賽球員也確定，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）正式宣布加入美國隊，征戰2026WBC。

根據大聯盟官方X與古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，賈吉成為第一位加入2026年經典賽美國隊的成員，而賈吉同時也會擔任美國隊隊長。

32歲的賈吉原本要代表美國隊參加2023年經典賽，但他考慮在2022年休賽季與洋基簽9年3.6億美元大約，因此決定以洋基隊為主，最後婉拒參加經典賽。今年2月時，賈吉受訪表示，自己有意願參加2026年經典賽。

如今賈吉正式宣布參賽，美國隊也提前鎖定一位全明星重砲。賈吉生涯在大聯盟出賽1008場，打擊三圍.289/.407/.607，攻擊指數1.014，累積321轟、736分打點，曾入選6屆全明星賽，拿下4屆銀棒獎與2座美聯MVP。

2026WBC小組賽分組，A組為波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞；B組有美國、墨西哥、義大利、英國、巴西；C組為日本、南韓、澳洲、捷克、台灣；D組為委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

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