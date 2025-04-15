網球》台灣一哥曾俊欣慕尼黑紅土惜敗 排名仍有望重返百大

曾俊欣。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一哥」曾俊欣勇闖2025慕尼黑男網賽會內舞台，首輪歷經連續兩盤搶7激戰，終以6：7（5：7）、6：7（5：7）惜敗給人高馬大的德國地主外卡阿特邁爾（Daniel Altmaier），雖然無緣再爆冷門挺進這項ATP500等級紅土職業賽16強，下週他的最新排名仍有機會重返百大關卡。

本週世界男單103名的曾俊欣，挾著會外賽接連扳倒澳洲第4種子奧康奈爾（Christopher O'Connell）、英國好手哈里斯（Billy Harris）的2連勝氣勢，挺進本季第2場ATP500等級會內賽。第1輪面對排行68的阿特邁爾，23歲台將克服1：4落後開局，第8局回破緊咬不放，雙方拉鋸進入搶7， 曾俊欣拉鋸至5：5時被東道主強敵連下關鍵2分，才讓出首盤。

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連續3天出賽的曾俊欣，次盤因腰部不適醫療暫停，盤中回破扳回劣勢，盤末更互破化解賽末點，再次把戰線逼至搶7，可惜他錯失5：4領先機會，讓阿特邁爾一口氣拿下最後3分。儘管直落二落敗，未能挑戰另位德國頭號種子茲維列夫（Alexander Zverev），目前曾俊欣的即時排名上升6席，還是可望再度回升至9字頭。

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