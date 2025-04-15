NBA》有三巨頭的太陽無緣季後賽 領16億約的教頭布登侯澤遭開除

太陽隊總教練布登侯澤。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽擁有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）的三巨頭組合，本季團隊薪資超過2.2億美元，卻無緣季後賽。根據《ESPN》報導，太陽隊宣布開除總教練布登侯澤（Mike Budenholzer），這將是太陽隊連三季換總教練。

太陽隊季前才以5年5000萬美元（約新台幣16億）網羅布登侯澤，這位56歲教頭曾帶領公鹿隊在2020-21年賽季奪冠，本季他執教太陽隊的表現不如預期，整季最後只交出36勝46敗的成績排西部第11名。太陽隊成為NBA史上第三支開季8勝1敗或是更加的成績，最後卻無緣季後賽的球隊。

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《ESPN》引述消息人士指出，布登侯澤在這個賽季在休息室和球員建立連結出現問題。

太陽隊發出聲明表示，「我們的目標仍然是要在最高層級競爭，但這個賽季我們未能達到預期，我們的球迷值得更好的，改變是需要的。」

杜蘭特（右）。（資料照，美聯社）

2023-24年賽季，太陽隊在總教練沃格爾（Frank Vogel）的執教下，取得單季49勝33敗成績排西部第6，當時球隊的防守效率值排全NBA第13名。太陽隊本季在布登侯澤的帶領下，防守效率值卻是全聯盟倒數第3，明星賽後更是全聯盟倒數第2。

太陽隊在明星賽後的戰績為10勝18敗，本季對上五成勝率以上球隊的戰績為12勝32敗，上季面對五成勝率球隊的戰績為28勝25敗。

杜蘭特與太陽隊還有1年合約，本季他上場比賽時，太陽隊的戰績為33勝29敗。而本季當杜蘭特缺陣時，太陽隊的戰績為3勝17敗；此外，畢爾與太陽還有2年1.11億美元合約。

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