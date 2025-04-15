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NBA》打破柯瑞、詹姆斯壟斷！東契奇「湖人球衣」賣爆 成為史上第一人

2025/04/15 07:58

東契奇。（資料照，法新社）東契奇。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）在季中經歷世紀交易案轉戰湖人，他的77號球衣也賣爆，成為本季最熱銷的球衣。

聯盟今日指出，根據《NBAStore.com》的銷售情況，東契奇的「湖人77號球衣」是本季最熱賣的球衣。此外，湖人在球隊商品銷售榜上也排名第一。

在過去11年中，球衣最熱銷的球員不是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）就是柯瑞（Stephen Curry），如今東契奇打破兩人的壟斷。聯盟也表示，來自斯洛維尼亞的東契奇是首位登上球衣銷售榜首的國際球員。

東契奇加入湖人後出賽28場，場均上場35.1分鐘，攻下28.2分、8.1籃板、7.5助攻，投籃命中率43.8%，也幫助湖人闖進季後賽。

本季球衣銷售榜2到10名依序是：柯瑞、詹姆斯、塔圖姆（Jayson Tatum）、布朗森（Jalen Brunson）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、愛德華茲（Anthony Edwards）、莫蘭特（Ja Morant）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約基奇（Nikola Jokic）。

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