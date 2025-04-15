經典賽》美國隊要組復仇者聯盟？ 「法官」賈吉盼神鱒也能出戰

賈吉擔任美國隊長。（取自社群媒體Ｘ）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，美國隊今天宣布由洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任美國隊長大任，這也是賈吉首次披上國家隊戰袍。賈吉今天受訪表示，希望上屆WBC美國隊長、天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）能續戰明年經典賽，「他最好能和我一直在外野防守。」

賈吉在2022年敲出創美聯紀錄的62轟後，該年季後與洋基簽下一份9年3.6億美元的大約續留條紋軍。賈吉為了備戰新賽季，因此婉拒參加2023年經典賽。

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賈吉將在美國時間4月26日滿33歲，如今獲美國隊教頭德羅薩（Mark DeRosa）欽點擔任美國隊長，這是首位正式入選美國隊的選手。賈吉笑說，「趁我還沒太老，Mark還願意要我之前，先把我這個機會。」

「能有機會代表我們國家，這是一件特別的事情。」賈吉今天受訪表示，「我想到那些為這個國家奮戰，甚至犧牲生命的勇敢男女，讓我們有機會在這裡打球，這真的是一種讓人感到謙卑的體驗。」

賈吉。（美聯社）

「現在，能夠穿上印有『USA』的球衣，代表我們國家的所有偉大人民，代表這個國家的精神，這是一個難得的機會，我從小到大都沒有這樣的經歷，所以我非常期待。」賈吉說道。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我認為（賈吉）是美國隊長的完美人選，某種程度上，他絕對是棒球界的代表人物之一，擁有一種吸引人的魅力，身受大家喜愛和尊敬，我相信他會很出色。」

不過，德羅薩提到，「如果只看野手陣容，我大概可以排出五套願意參賽的先發陣容。我們真正需要敲定的是投手陣容。」大聯盟球隊對於讓先發投手在參加季前的經典賽，相對較為謹慎。

美國隊在明年經典賽分在B組，與墨西哥、英國、巴西、義大利同組，比賽地點將是大金球場。美國隊上屆經典賽在決賽敗給大谷翔平領軍的日本隊，以亞軍作收。美國隊前一次在經典賽奪冠是在2017年。

賈吉（左）。（美聯社）

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