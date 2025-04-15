MLB》鄭宗哲坐滿板凳！ 王牌史基斯6局好投助海盜中止3連敗

海盜王牌史基斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌史基斯（Paul Skenes）今天交出6局失2分1分自責的好投，加上團隊狂敲14安，雖然海盜全隊發生4次守備失誤，海盜隊最終仍以10比3擊敗國民，海盜中止近期的3連敗。海盜台灣旅美好手鄭宗哲今天全場坐板凳，沒有出賽。

海盜開季前16場的團打擊率1成84是全大聯盟最糟。但海盜隊今天打線發揮，首局靠海伊斯（Ke'Bryan Hayes）的適時安打拿1分，第3局靠雷諾斯（Bryan Reynolds）適時安再添1分。第5局雷諾斯敲高飛犧牲打追加1分，瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲帶有2分打點的適時安，單局再拿3分。

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不過，6局上海盜隊單局出現3次失誤，包含三壘手海伊斯發生守備失誤、史基斯牽制暴傳、以及中外野手克魯茲（Oneil Cruz）接球失誤，讓國民單局靠2安拿2分。第8局上國民捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）敲適時安追回1分。

海盜隊8局下打線爆發，單局6安、外加1次保送，一口氣打進5分，奠定勝基。海盜隊中止近期的3連敗，目前以6勝11敗排國聯中區墊底。

身為2023年美職選秀狀元的史基斯，今天與2021年的選秀狀元捕手戴維斯（Henry Davis）搭配，形成大聯盟史上第一位「狀元郎」投捕搭檔。

史基斯主投6局用99球，被敲3安，失掉2分1分自責，賞6次三振，另有2次牽制失誤，賽後防禦率為2.96，收下本季第2勝。海盜全隊敲出14支安打，其中瓦德茲、海伊斯各有2安3打點，雷諾斯2安2打點。

國民先發洛德（Brad Lord）主投4.1局失4分，吞本季首敗，賽後防禦率為4.82。國民隊輸球後，吞下3連敗。國民隊目前以6勝10敗排國聯東區第四。





20 inches of horizontal break pic.twitter.com/FC6gD9kGL2 — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 14, 2025

瓦德茲。（法新社）

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