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NBA》一哥支持換帥？ 早想開除總教練？ 金塊老闆親上火線說明白

2025/04/15 09:18

克倫科在換帥後首度舉辦記者會，證實早就有計畫要開除馬龍和總管布斯。（美聯社）克倫科在換帥後首度舉辦記者會，證實早就有計畫要開除馬龍和總管布斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊在例行賽剩3場時，一次開除了總教練馬龍（Michael Malone）以及總管布斯（Calvin Booth），由於時間點過於不尋常，讓外界謠言滿天飛，如今老闆克倫科（Josh Kroenke）親自出面受訪，解釋了事情始末。

克倫科在換帥後首度舉行記者會，親口說明了外界的傳聞，首先，他坦承的確在球季中時，就有想換掉總教練、總管的計畫，只是金塊明星賽前打出8連勝，因此暫緩了這個想法。

不過當時金塊8連勝對手，僅魔術是季後賽球隊，對此克倫科坦言，那波連勝掩蓋了很多問題，克倫科還說，因為金塊開季戰績平平，球隊沒有走在正軌上，感恩節左右本來有打算進行人事變動，但還是決定再給一些時間，因此沒有動作。

在金塊換帥後，外界傳出馬龍壓不住更衣室，克倫科指出，沒有球員要求制服組和教練團改組，他也還原和一哥約基奇（Nikola Jokic）的談話，表示做出決定後有事先告知他，並且給機會討論，不過當時約基奇的回應是「不」。

克倫科說，當隊上有約基奇這樣的球員、特別是正處巔峰期的約基奇，有責任不能浪費他的巔峰，「如果我不在某些事情上徵詢他的意見的話，那我就是籃球界最蠢的人，但我的責任是做出對球團最好的決定，我想約基奇理解也尊重這個。」

對於外界在傳因為與小波特（Michael Porter Jr.）是校友關係，因此不願交易他，克倫科表示完全錯誤，他解釋說，當球隊凝聚力不足時，他不會批准任何交易。

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