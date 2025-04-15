MLB》14年5億美元巨約留多倫多 小葛雷諾：我將永遠是藍鳥人

藍鳥今日召開記者會，正式宣布小葛雷諾的延長合約。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在這個月與球隊簽下長達14年的延長合約，今日球團正式召開記者會，也讓這位當家球星坦言「將永遠成為藍鳥人」。

目前年僅26歲的小葛雷諾，已經歷6年的完整球季，從2019到2024年一共出賽819場，繳出.288/.363/.500的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）137，外帶160轟與507分打點的優異表現，甚至自2021年起連續4年入選明星賽，儼然已是球隊的當家球星。

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今年球季結束就能行使自由球員資格的小葛雷諾，球團原本預計想利用長約來留住，但直到春訓開始都未有結果，然而就在近日，藍鳥終於與這位當家球星以14年5億美元（約新台幣162億元）的延長合約，將他留在多倫多。

今天球團正式召開記者會，小葛雷諾坦言，他會永遠記得這一天，「看到我的家人以及我的隊友們都在我身旁，我的感覺非常特別，我不知道該怎麼形容我現在的感覺。」

小葛雷諾繼續補充道：「我一直幻想著這個場景的到來，一直想著。自從我與球隊簽約後，我一直認為我會永遠成為藍鳥的一份子，而今天真的發生了，感謝上帝我們真的做到了，我要永遠成為藍鳥人了。」

藍鳥球團的董事長羅傑斯（Edward Rogers）也表示，很多球迷都在為小葛雷諾加油，並期盼有一天拿下世界大賽冠軍，「我們有著全大聯盟最具活力且最令人興奮的球迷，這非常令人感到開心。我們都很堅定的能拿下勝利，多倫多值得有一支最高等級的球隊，我們投資的球隊具有能贏下世界大賽冠軍，並將冠軍帶回多倫多的潛力。」

小葛雷諾與羅傑斯。（法新社）

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