MLB》「美國隊長」賈吉猛敲雙安！ 洋基單場4轟炸翻皇家止敗

洋基單場狂炸4發全壘打。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日砲聲隆隆,單場狂炸4發全壘打,終場以4:1擊敗皇家,避免吞下2連敗。

雙方前2局都沒得分,皇家在3上率先突破洋基先發投手卡拉斯科(Carlos Carrasco),小惠特(Bobby Witt Jr.)敲出左外野陽春砲,幫助球隊先馳得點。

請繼續往下閱讀...

卡拉斯科此役5局投球任內就掉這1分,送出4次三振,後續在打線火力支援下,卡拉斯科本季第2勝到手,防禦率下修至5.94。

洋基在4下靠奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)陽春砲追平比數,他連續2天「炸裂」,目前累積6轟,與多名選手並列全壘打王。

洋基5下送上超狂煙火秀,葛里遜(Trent Grisham)、「米飯哥」萊斯(Ben Rice)、威爾斯(Austin Wells)相繼開轟攻下3分大局,一舉超前比數,最終條紋軍就以4:1拿下勝利。

此外,確定出戰明年經典賽,並將擔任美國隊長的洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge),今日繳出雙安好表現,打擊率上升至0.367。

Jazz Chisholm Jr.'s 6th of the year ties the game and ties for the league lead in home runs pic.twitter.com/80N29VLTad