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MLB》「美國隊長」賈吉猛敲雙安！ 洋基單場4轟炸翻皇家止敗

2025/04/15 09:38

洋基單場狂炸4發全壘打。（美聯社）洋基單場狂炸4發全壘打。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日砲聲隆隆，單場狂炸4發全壘打，終場以4：1擊敗皇家，避免吞下2連敗。

雙方前2局都沒得分，皇家在3上率先突破洋基先發投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），小惠特（Bobby Witt Jr.）敲出左外野陽春砲，幫助球隊先馳得點。

卡拉斯科此役5局投球任內就掉這1分，送出4次三振，後續在打線火力支援下，卡拉斯科本季第2勝到手，防禦率下修至5.94。

洋基在4下靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）陽春砲追平比數，他連續2天「炸裂」，目前累積6轟，與多名選手並列全壘打王。

洋基5下送上超狂煙火秀，葛里遜（Trent Grisham）、「米飯哥」萊斯（Ben Rice）、威爾斯（Austin Wells）相繼開轟攻下3分大局，一舉超前比數，最終條紋軍就以4：1拿下勝利。

此外，確定出戰明年經典賽，並將擔任美國隊長的洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge），今日繳出雙安好表現，打擊率上升至0.367。

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