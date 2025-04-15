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NBA》太陽大改組 開除教練後準備交易KD、畢爾

2025/04/15 09:45

太陽計畫休賽季送走杜蘭特（左）、畢爾（右），不過畢爾有「霸王條款」，交易難度較高。（資料照，法新社）太陽計畫休賽季送走杜蘭特（左）、畢爾（右），不過畢爾有「霸王條款」，交易難度較高。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽本季有著聯盟最高的團隊薪資，最終卻連附加賽都打不進，球團稍早宣佈開除總教練布登侯澤（Mike Budenholzer），而下一步傳出，準備在休賽季交易走「KD」杜蘭特（Kevin Durant）以及畢爾（Bradley Beal）。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，太陽會在休賽季聽取報價交易杜蘭特，同時也會和杜蘭特以及他的經紀人克雷曼（Rich Kleiman）合作，為這位球星找到新球隊。

《Yahoo Sports》作家茨威克（Chris Cwik）表示，太陽想交易杜蘭特早已是公開的秘密，季中一度傳出已經和勇士達成協議，不過這筆交易被杜蘭特本人擋下來，表示想留在太陽拚完下半季。

儘管杜蘭特合約裡沒有交易否決權，但太陽還是尊重他，也因此休賽季交易，才會和經紀人克雷曼一起合作，而考量到杜蘭特已經是聯盟老將，加入爭冠球隊是比較有可能發生的結果。

此外查拉尼亞也指出，太陽也打算在休賽季交易走畢爾，不過礙於畢爾合約中的交易否決權，球隊會和他好好討論未來。

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