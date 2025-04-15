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經典賽》貝茲、葛拉斯諾願打美國隊 上屆為南韓出賽的艾德曼稱還沒考慮

2025/04/15 10:25

經典賽》貝茲、葛拉斯諾願打美國隊 上屆為南韓出賽的艾德曼稱還沒考慮貝茲。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒經典賽將在明年3月開打，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）正式加入美國隊、並擔任美國隊長一職。道奇球星貝茲（Mookie Betts）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近日都表態願意代表美國隊出賽。

貝茲是2023年經典賽美國隊成員之一，當年美國隊在決賽不敵大谷翔平領軍的日本隊，最後收下亞軍。貝茲今天被問到是否會代表美國隊參加經典賽時，他表示，「當然，我想任何選手都想這樣做。」

葛拉斯諾。（資料照，法新社）葛拉斯諾。（資料照，法新社）

而葛拉斯諾則在知名播客節目「Foul Territory」中表示，願意代表美國隊出賽，但他也提到自己幾乎每年都會受傷，必須要履行身為道奇球員的責任，希望能在賽季中保持健康。

葛拉斯諾透露，上屆2023年經典賽前，他曾想代表美國隊出征經典賽，「我上次在機場遇到美國隊教頭德羅薩（Mark DeRosa），我們聊了一下。我也有和（前東家）光芒隊提過，但球隊的回應是；應該不行。」葛拉斯諾認為，最否要參加經典賽，最重要還是保持健康。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，母親為南韓人的韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），他在2023年經典賽代表南韓隊出賽。對於明年是否要再參加經典賽，艾德曼僅回應，「還沒有考慮這件事。」

艾德曼（左）。（資料照，美聯社）艾德曼（左）。（資料照，美聯社）

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