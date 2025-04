MLB》不卡彈了！簽252億史上最大約的索托開砲 夯初速173KM暴力轟

索托。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元(約新台幣252億)史上最大約加盟大都會的明星強打索托(Juan Soto),今日炸出本季第2轟,幫助球隊以5:1擊敗雙城。

索托本季告別洋基轉戰同城大都會,在美國時間3月28日敲出轉隊首轟,但接下來連續13場比賽「卡彈」,今日終於打破全壘打荒。

索托此戰前三打席都沒建樹,第7局再度上場,當時大都會1出局攻佔二壘,索托逮中雙城投手阿爾卡拉(Jorge Alcala)的紅中失投變速球,夯出中外野2分砲,讓球隊添加保險分。索托本季第2轟出爐,擊球初速107.9英哩(約173.6公里)、飛行距離405英呎。

大都會今以5:1贏球,索托全場4打數敲1安,貢獻2打點、跑回1分,吞下1次三振,賽後打擊率為0.250。

同樣是本季離開條紋軍加入大都會的霍姆斯(Clay Holmes),今日繳出5局失1分好投,狂飆8次三振,收下本季第2勝。

