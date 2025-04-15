MLB》不卡彈了！簽252億史上最大約的索托開砲 夯初速173KM暴力轟

索托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元（約新台幣252億）史上最大約加盟大都會的明星強打索托（Juan Soto），今日炸出本季第2轟，幫助球隊以5：1擊敗雙城。

索托本季告別洋基轉戰同城大都會，在美國時間3月28日敲出轉隊首轟，但接下來連續13場比賽「卡彈」，今日終於打破全壘打荒。

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索托此戰前三打席都沒建樹，第7局再度上場，當時大都會1出局攻佔二壘，索托逮中雙城投手阿爾卡拉（Jorge Alcala）的紅中失投變速球，夯出中外野2分砲，讓球隊添加保險分。索托本季第2轟出爐，擊球初速107.9英哩（約173.6公里）、飛行距離405英呎。

大都會今以5：1贏球，索托全場4打數敲1安，貢獻2打點、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.250。

同樣是本季離開條紋軍加入大都會的霍姆斯（Clay Holmes），今日繳出5局失1分好投，狂飆8次三振，收下本季第2勝。

Juan Soto went 13 games without a home run before finally unloading No. 2 of the season in Minneapolis. pic.twitter.com/tq7sK5ooCu — Anthony DiComo （@AnthonyDiComo） April 15, 2025

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