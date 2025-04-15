MLB》李政厚首度單場吞3K、巨人近5戰4勝 「台灣走路」失6分吞敗

李政厚（右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕前役敲雙響炮的巨人南韓好手李政厚，今天面對費城人之戰，李政厚全場5支0、旅美生涯首度單場吞3次三振。巨人打線全場敲12安，包含3全壘打，巨人最後在客場以10比4擊敗費城人。巨人近5戰拿4勝，目前以12勝4敗排國聯西區第二。

費城人首局靠透納（Trea Turner）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的適時安打在內，單局攻進3分。巨人打線第2局反攻，佛羅雷斯（Wilmer Flores）適時安、費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）敲逆轉三分砲，以及阿德梅斯（Willy Adames）敲陽春砲，巨人隊單局灌進6分逆轉戰局。

請繼續往下閱讀...

卡斯泰拉諾斯在第4局敲陽春砲，幫助費城人追至4比6。但巨人第7局靠雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）兩分砲擴大分差，第9局雅澤姆斯基的二壘安打、查普曼（Matt Chapman）的適時安，單局追加2分，奠定勝基。

費茲傑爾。（法新社）

巨人先發投手魯普（Landen Roupp）主投5局被敲6安包含1轟，失掉4分，賞8次三振、丟3次保送，收本季首勝，賽後防禦率為4.80。

巨人打線全場敲12安，李政厚是唯二未敲安的選手，他全場5支0、吞3次三振，賽後打擊率為3成22。

費城人「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）先發5局被敲6安包含2轟，失掉6分有4分自責，賞5次三振、丟1次保送，另有1次傳球失誤，吞本季首敗，賽後防禦率為2.30。

沃克。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法