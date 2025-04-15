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MLB》塞揚史庫柏爾7局無失分宰制釀酒人 老虎近10場勇奪8勝

2025/04/15 11:19

史庫柏爾今先發主投7局無失分，幫助老虎擊敗釀酒人。（美聯社）史庫柏爾今先發主投7局無失分，幫助老虎擊敗釀酒人。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今與釀酒人進行3連戰首場比賽的老虎，靠著塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）7局無失分封鎖對手打線，以及自家火力的輸出之下，以9：1擊敗釀酒人，收下近10場比賽的第8勝。

老虎打線首局就靠著伊巴涅茲（Andy Ibáñez）與丁格勒（Dillon Dingler）的2支二壘安打率先攻下2分，下一局亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）在一、三壘有人時敲出適時安打帶有1分打點，接著上場的托瑞斯（Gleyber Torres）打出投手前方的強襲球，護送壘上的跑者回來得分。

然而老虎的攻勢尚未結束，4上托瑞斯在滿壘的情況下擊出左外野方向的平飛安打進帳2分，擔任3、4棒的伊巴涅茲與托克森（Spencer Torkelson）分別以安打與高飛犧牲打，幫助球隊打下4分大局。而5局上半，首名打者卡本特（Kerry Carpenter）咬中釀酒人第2任投手羅德里奎茲（Elvin Rodriguez）94.8英里（約152.6公里）速球，扛出中外野大牆再下一城。

打線早早給予火力援護，也讓史庫柏爾投得相當順利，他主投7局沒有掉分，僅被敲出4支安打送出9K，沒有投出任何保送，甚至前4局的投球還送給對手12上12下，完美封鎖釀酒人打線。

8局下半老虎啟用牛棚，換上前田健太上場後援投出3上3下，但9局續投時讓對手攻佔一、二壘，並被歐提茲（Joey Ortiz）擊出安打讓釀酒人突破鴨蛋，但隨後前田穩住陣腳，讓下一棒的米契爾（Garrett Mitchell）敲出飛球接殺出局，替球隊守住勝利。

史庫柏爾今日堪稱完美的表現，讓他收下本季第2勝，連續2場比賽都繳出無失分成績單；釀酒人部分，先發投手亞歷山大（Tyler Alexander）僅投4局就失掉8分（4分自責分）吞下敗投，不過接替投球的羅德里奎茲則是表現得可圈可點，中繼5局僅被敲出3支安打，送出7次三振只失1分成功止血。

前田健太後援2局失掉1分。（美聯社）前田健太後援2局失掉1分。（美聯社）

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