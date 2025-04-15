MLB》炸裂！大谷翔平敲擊球初速180公里怪力轟 相隔6場再度開轟

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對上洛磯的比賽中，第3局轟出中外野陽春砲，本季第5轟出爐，幫助道奇以3比0領先。這是大谷翔平相隔6場再度擊出全壘打。

大谷翔平今面對洛磯先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela），首局敲右外野一壘安打，接著貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲，讓大谷回來得分，道奇取得2比0的領先。

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第3局大谷翔平再度碰上山薩泰拉，雙方對決第6顆球，大谷在2好2壞的情況下，逮中一顆外角的97.9英哩四縫線速球（約157.5公里），轟出中外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為112英哩（約180.2公里），飛行距離為408英呎（約124.3公尺）。

大谷翔平前一次擊出全壘打，是在美國時間4月7日面對國民之戰。此外，道奇前一次3連戰面對巨人，大谷翔平在這3場比賽合計12打數僅1安。

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大谷翔平。（路透）

大谷翔平。（路透）

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