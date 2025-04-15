晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

WNBA》台裔第一人！ 美媒紀錄凱特琳中選「超嗨」瞬間

2025/04/15 11:44

凱特琳成為首位挑戰WNBA的台裔好手。（法新社）凱特琳成為首位挑戰WNBA的台裔好手。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕WNBA今天舉辦選秀會，會中傳來好消息，今年畢業於康乃狄克大學的台裔好手凱特琳（Kaitlyn Chen），在第三輪被金州女武神選走，成為首位叩關WNBA的台裔選手，而美國媒體也記錄下了隊友們為她開心的瞬間。

凱特琳在第三輪第五順位，總順位第30被金州女武神挑走，成為第一位挑戰WNBA的台裔選手，而這已經不是她今年首度寫下「台裔第一」，剛結束的NCAA三月瘋中，凱特琳隨著康乃狄克大學奪冠，成為首位在NCAA登頂的台裔選手。

在凱特琳的名字被叫到後，《ESPN》的體育中心分享了她和隊友開心的一瞬間，有趣的是，在場外簽名、今年狀元的隊友布耶克絲（Paige Bueckers）聽到了場內喧鬧聲，也興奮直問：「是凱特琳嗎？」

大學時凱特琳就讀普林斯頓，在結束4年學業後，於今年轉戰康乃狄克大學攻讀碩士班，並且打滿了40場比賽。總計凱特琳5年NCAA生涯，留下了1553分494助攻的成績。

在普林斯頓期間，凱特琳拿過2023年常春藤聯盟年度最佳球員，並且兩度獲選年度第一隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中