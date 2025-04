WNBA》台裔第一人！ 美媒紀錄凱特琳中選「超嗨」瞬間

凱特琳成為首位挑戰WNBA的台裔好手。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕WNBA今天舉辦選秀會,會中傳來好消息,今年畢業於康乃狄克大學的台裔好手凱特琳(Kaitlyn Chen),在第三輪被金州女武神選走,成為首位叩關WNBA的台裔選手,而美國媒體也記錄下了隊友們為她開心的瞬間。

凱特琳在第三輪第五順位,總順位第30被金州女武神挑走,成為第一位挑戰WNBA的台裔選手,而這已經不是她今年首度寫下「台裔第一」,剛結束的NCAA三月瘋中,凱特琳隨著康乃狄克大學奪冠,成為首位在NCAA登頂的台裔選手。

請繼續往下閱讀...

在凱特琳的名字被叫到後,《ESPN》的體育中心分享了她和隊友開心的一瞬間,有趣的是,在場外簽名、今年狀元的隊友布耶克絲(Paige Bueckers)聽到了場內喧鬧聲,也興奮直問:「是凱特琳嗎?」

大學時凱特琳就讀普林斯頓,在結束4年學業後,於今年轉戰康乃狄克大學攻讀碩士班,並且打滿了40場比賽。總計凱特琳5年NCAA生涯,留下了1553分494助攻的成績。

在普林斯頓期間,凱特琳拿過2023年常春藤聯盟年度最佳球員,並且兩度獲選年度第一隊。

Kaitlyn Chen's UConn teammates were hype after she got drafted pic.twitter.com/dgcc3AN4rt