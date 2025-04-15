WNBA》台裔第一人！ 美媒紀錄凱特琳中選「超嗨」瞬間

凱特琳成為首位挑戰WNBA的台裔好手。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕WNBA今天舉辦選秀會，會中傳來好消息，今年畢業於康乃狄克大學的台裔好手凱特琳（Kaitlyn Chen），在第三輪被金州女武神選走，成為首位叩關WNBA的台裔選手，而美國媒體也記錄下了隊友們為她開心的瞬間。

凱特琳在第三輪第五順位，總順位第30被金州女武神挑走，成為第一位挑戰WNBA的台裔選手，而這已經不是她今年首度寫下「台裔第一」，剛結束的NCAA三月瘋中，凱特琳隨著康乃狄克大學奪冠，成為首位在NCAA登頂的台裔選手。

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在凱特琳的名字被叫到後，《ESPN》的體育中心分享了她和隊友開心的一瞬間，有趣的是，在場外簽名、今年狀元的隊友布耶克絲（Paige Bueckers）聽到了場內喧鬧聲，也興奮直問：「是凱特琳嗎？」

大學時凱特琳就讀普林斯頓，在結束4年學業後，於今年轉戰康乃狄克大學攻讀碩士班，並且打滿了40場比賽。總計凱特琳5年NCAA生涯，留下了1553分494助攻的成績。

在普林斯頓期間，凱特琳拿過2023年常春藤聯盟年度最佳球員，並且兩度獲選年度第一隊。

Kaitlyn Chen's UConn teammates were hype after she got drafted pic.twitter.com/dgcc3AN4rt — SportsCenter （@SportsCenter） April 15, 2025

when your teammate gets drafted, we love a supportive girlie pic.twitter.com/fatIUE7BLM — Dallas Wings （@DallasWings） April 15, 2025

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