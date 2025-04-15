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台東全中運代表隊授旗 隊職員近500人角逐16項目

2025/04/15 11:50

參加114年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，今天由縣長饒慶鈴親自授旗。（記者黃明堂攝）參加114年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，今天由縣長饒慶鈴親自授旗。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕參加114年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，今天由縣長饒慶鈴親自授旗後，將前往台南市參加比賽，饒慶鈴勉勵選手們以平常心應戰，發揮平日辛勤訓練的成果，勇於挑戰、超越自我，也預祝代表隊旗開得勝，在賽場上全力以赴。

今年全國中等學校運動會將於4月19日至24日一連6天在台南市各競賽場地舉行，今天授旗儀式由饒慶鈴縣長將縣旗授予代表隊總教練李正淼，預祝代表隊能旗開得勝、再創佳績，在李正淼揮動縣旗下，所有選手齊聲高喊三聲口號，振奮士氣。

饒慶鈴說，台東選手近年在各項賽事表現亮眼，去年（113年）全中運臺東共獲9金、13銀、23銅等共45面獎牌；縣府也持續投入資源，打造更好的訓練與競賽環境，盼臺東培育出的運動人才，能夠留在台東深耕發展。縣府去年提高了包含全中運在內的5大全國性運動賽事，以及全國藝文科技類競賽的選手膳雜費與住宿費補助，補助額度提升至六都水準，希望改善選手在賽事期間的生活條件，爭取最佳表現。

授旗後所有選手將以學校為單位自行前往台南市參加各項比賽，今年，台東縣代表隊參賽隊職員471位，加上團本部22人，總計493人，將參與田徑、柔道、角力、舉重、游泳、跆拳道、自由車、桌球、網球、軟式網球、射箭、射擊、擊劍、拳擊、競技體操及滑輪溜冰等16個競賽項目。

其中，關山國中邱邦軒（標槍）與台東體中麥樂（柔道）兩位優秀選手，更代表台灣參加2025年世界中學生U15運動會，日前遠赴塞爾維亞參賽，為國爭光，回國後也將代表台東縣出征全中運， 卑南國中陳黃政維則將尋求柔道與角力跨項目衛冕二連霸；團體項目高女組柔道東體將爭取二連霸，其他各組別將挑戰團體冠軍；另外台東高中高男（女）舉重、台東體中高男組田徑、寶桑國中國女角力、國男角力、卑南國中舉重與柔道等奪牌呼聲也相當濃厚。

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