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MLB》紅襪明星右投霍克2.1局核爆12分慘敗光芒 創隊史最慘紀錄

2025/04/15 12:13

紅襪右投霍克被打爆。（法新社）紅襪右投霍克被打爆。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季入選明星賽的紅襪28歲右投霍克（Tanner Houck），今天在客場面對光芒之戰，霍克僅投2.1局狂失12分（有11分為自責），紅襪最後以1比16慘敗。紅襪吞近8戰第6敗，目前以8勝10敗排美聯東區第四。

霍克首局被光芒迪亞茲（Yandy Díaz）敲陽春砲掉分，第2局光芒米斯納（Kameron Misner）擊出兩分砲、洛爾（Brandon Lowe）敲帶有2分打點的適時安打，光芒單局進帳4分。

光芒隊打線第3局大爆發，單局敲8安、2次保送，外加紅襪三壘手柏格曼（Alex Bregman）出現守備失誤，讓光芒一口氣打進9分。紅襪最後以1比16輸球，寫下本季最慘一役。

霍克此戰主投2.1局用61球，被敲10安包含2轟，失掉12分有11分自責，送出1次三振、丟2次保送，賽後防禦率暴增至9.16，吞本季第2敗。

根據《波士頓環球報》指出，霍克是紅襪隊史第一位投手在2.1局失掉10分以上的自責分，同時也是首位投不到3局內失掉12分的投手。這是紅襪隊史最糟的先發投手表現。

光芒先發投手巴茲（Shane Baz）主投6局狂賞11次三振，僅被敲2安包含1轟，失掉1分，收本季第2勝，賽後防禦率為1.12。光芒目前以8勝8敗暫居美聯東區第三。

紅襪右投霍克被打爆。（路透）紅襪右投霍克被打爆。（路透）

紅襪右投霍克被打爆。（法新社）紅襪右投霍克被打爆。（法新社）

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