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MLB》大谷翔平3安猛打賞+怪力轟！ 道奇火球男暌違709天奪勝投

2025/04/15 13:02

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平手感回溫，今日繳出3安猛打賞、包括炸出本季第5轟，率隊以5：3擊敗洛磯，中止2連敗。

擔任開路先鋒的大谷首打席就敲安，接著貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲，道奇先馳得點。大谷3下逮中山薩泰拉（Antonio Senzatela）的外角高速球，大棒一揮敲出中外野陽春砲，本季第5轟出爐，擊球初速高達112英哩、飛行距離408英呎。

道奇火球男梅伊（Dustin May）前5局沒掉分，5下隊友再給火力支援，史密斯（Will Smith）擊出適時安打，幫助道奇拿下第4分，比賽5局打完時，道奇4：0領先。

梅伊。（法新社）梅伊。（法新社）

洛磯6上終於突破梅伊，靠著馬丁尼（Nick Martini）、法默（Kyle Farmer）安打串聯破蛋。不過道奇馬上還以顏色，6下大谷跑出內野安打帶動攻勢，後續在滿壘情況下，史密斯打出高飛犧牲打，道奇進帳保險分。

洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman）在7上砲轟道奇牛棚投手班達（Anthony Banda），掃出2分砲縮小差距，但之後洛磯未能再添分數，終場以2分之差輸球。

大谷翔平全場5打數敲3安猛打賞，賽後打擊率為0.296，另外貝茲和佛里曼（Freddie Freeman）都有雙安演出。

梅伊繳出6局失1分優質先發，送出7次三振，亮眼表現摘下本季首勝，這也是他相隔709天進帳勝投，上一次拿勝投是2023年美國時間5月6日。

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