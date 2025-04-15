MLB》紅雀葛雷7局無失分好投 打線14安投打俱佳擊敗太空人

葛雷今日先發迎戰太空人，繳出7局無失分優異表現。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀與太空人3連戰的第1場比賽，靠著明星右投葛雷（Sonny Gray）7局無失分，以及艾倫納多（Nolan Arenado）與多諾文（Brendan Donovan）猛打賞與鐵支的帶領下，全場敲出14支安打，幫助紅雀以8：3取得首戰勝利。

3局下半紅雀在一、三壘有跑者的情況下，W.康崔拉斯（Willson Contreras）敲出游擊滾地球護送跑者回到本壘先馳得點，而來到4下，帕赫斯（Pedro Pagés）把握得點圈有人的進攻機會，擊出2分打點的二壘安打，2出局後努特巴爾（Lars Nootbaar）也靠著安打送回二壘的帕赫斯，單局攻下3分。

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然而紅雀的攻勢還沒結束，5局下在W.康崔拉斯率先敲安上壘後，接著上場的艾倫納多與多諾文接連敲出長打，隨後戈爾曼（Nolan Gorman）也靠著高飛犧牲打，幫助球隊前5局就以7：0大幅領先。

比賽進入7局下半，艾倫納多面對太空人第3任投手L.康崔拉斯（Luis Contreras），纏鬥了7顆球後咬中紅中91英里（約146.5公里）速球，一棒轟出左外野本季第2轟出爐，幫助球隊再添得1分。

投手部分，葛雷本場狀態絕佳，先發主投7局僅被敲出3支安打沒有失分，送出4次三振與1次保送，8局接替投球的費南德茲（Ryan Fernandez）也力保不失。

但在9局上，太空人趁著紅雀後援投手穆諾（Roddery Muñoz）不穩吹起反攻號角，讓潘尼亞（Jeremy Peña）在壘上有2名跑者的情況下，咬中紅中96英里（約154.5公里）速球被扛出中左外野的3分砲，不過最後投手隨即回穩，讓史密斯（Cam Smith）敲出滾地球出局，仍成功守住球隊勝利。

紅雀今天除了葛雷的優異表現外，打線方面扛下4、5兩棒的艾倫納多與多諾文，分別繳出3安猛打賞與4安鐵支，成為本場的火力核心，而太空人此戰派出的先發投手瓦德茲（Framber Valdez）4局的投球被狂敲10安，失掉多達7分（6分自責分）吞下第2敗。

艾倫納多4打數敲出3支安打，包括1發全壘打。（美聯社）

多諾文4次打擊皆有安打，繳出「鐵支」成績。（路透）

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