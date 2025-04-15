MLB》小塔提斯雙響砲 教士主場開季11連勝、戰績全大聯盟最佳

小塔提斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士當家球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天轟出雙響砲、單場進帳3分打點，教士最後以10比4擊敗小熊。教士收下5連勝、同時也下主場沛可球場（Petco Park）11連勝，並以14勝3敗獨居大聯盟龍頭。

小塔提斯在3局下敲陽春砲，但小熊隊4局上靠布許（Michael Busch）敲超前兩分砲、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）適時二壘安打，小熊單局拿3分超前比數。

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教士打線在比賽後段發揮，6局下伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）、海沃德（Jason Heyward）適時安拿2分，雙方戰成3比3平手。教士7局下先靠小熊投手皮爾森（Nate Pearson）暴投拿下超前分，接著西茲（Gavin Sheets）敲安再拿2分，單局進帳3分。

小塔提斯。（美聯社）

雖然小熊8局上阿瑪雅（Miguel Amaya）的長打追回1分，8局下小塔提斯轟出兩分砲、阿拉耶茲（Luis Arraez）也敲陽春砲，接著再靠滾地球護送回1分，教士單局攻進4分奠定勝基。

教士投手席斯（Dylan Cease）主投5.2局被敲7安包含1轟，失掉3分有2分自責，賞6次三振，丟1次保送，無關勝敗，賽後防禦率為6.64。教士左投莫瑞亨（Adrian Morejon）後援1局無失分，收本季首勝。

小塔提斯開季打擊火熱，出賽16場交出6轟、12分打點，打擊率3成61，整體攻擊指數（OPS）高達1.101。小塔提斯也與多名選手並列全壘打王。

小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）主投5.1局失2分無關勝敗，皮爾森0.1局失3分吞本季首敗。小熊輸球後，仍以11勝8敗居國家聯盟中區龍頭。

FERNANDO SECOND HOMER OF THE NIGHT pic.twitter.com/2ozY5OYOWP — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 15, 2025

小塔提斯。（美聯社）

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