MLB》小塔提斯雙響砲 教士主場開季11連勝、戰績全大聯盟最佳

小塔提斯。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士當家球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)今天轟出雙響砲、單場進帳3分打點,教士最後以10比4擊敗小熊。教士收下5連勝、同時也下主場沛可球場(Petco Park)11連勝,並以14勝3敗獨居大聯盟龍頭。

小塔提斯在3局下敲陽春砲,但小熊隊4局上靠布許(Michael Busch)敲超前兩分砲、阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)適時二壘安打,小熊單局拿3分超前比數。

教士打線在比賽後段發揮,6局下伊格雷西亞斯(Jose Iglesias)、海沃德(Jason Heyward)適時安拿2分,雙方戰成3比3平手。教士7局下先靠小熊投手皮爾森(Nate Pearson)暴投拿下超前分,接著西茲(Gavin Sheets)敲安再拿2分,單局進帳3分。

雖然小熊8局上阿瑪雅(Miguel Amaya)的長打追回1分,8局下小塔提斯轟出兩分砲、阿拉耶茲(Luis Arraez)也敲陽春砲,接著再靠滾地球護送回1分,教士單局攻進4分奠定勝基。

教士投手席斯(Dylan Cease)主投5.2局被敲7安包含1轟,失掉3分有2分自責,賞6次三振,丟1次保送,無關勝敗,賽後防禦率為6.64。教士左投莫瑞亨(Adrian Morejon)後援1局無失分,收本季首勝。

小塔提斯開季打擊火熱,出賽16場交出6轟、12分打點,打擊率3成61,整體攻擊指數(OPS)高達1.101。小塔提斯也與多名選手並列全壘打王。

小熊先發投手泰昂(Jameson Taillon)主投5.1局失2分無關勝敗,皮爾森0.1局失3分吞本季首敗。小熊輸球後,仍以11勝8敗居國家聯盟中區龍頭。

