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撞球》敗部大復活！ 周婕妤生涯第25座職撞排名賽冠軍到手

2025/04/15 13:24

周婕妤擊退王婉菱，奪下女子職撞排名冠軍。（主辦單位提供）周婕妤擊退王婉菱，奪下女子職撞排名冠軍。（主辦單位提供）

〔記者許明禮／台北報導〕睽違5年重啟戰火的2025 RENATA女子職業撞球排名賽第161站，昨天激戰落幕，首戰就意外敗北的「大眼妹」周婕妤，敗部復活，隨後更一路殺進決賽，最終以8:6力退「紅色閃電」王琬菱，抱走冠軍及4萬元獎金，這也是她生涯第25座排名賽冠軍。

這場總獎金12.8萬元的職撞排名賽吸引48名好手角逐，曾兩度贏得世界女子10號球冠軍的菲律賓名將盧比蘭.阿密特也前來挑戰。

世界排名第4的周婕妤預賽首戰就以4:7不敵大專好手李亭誼落入敗部，但她隨後展現實力，在敗部連闖3關，最後一輪和魏子茜鏖戰至搶尾局才以6:5險勝。

周婕妤在16強淘汰賽先後擊退陳禾耘、愛徒陳佳樺和蘇憶雲，殺進決賽。近況頗佳的王婉菱也連續解決郭思廷、盧比蘭和古正晴。

壓軸冠軍戰，周婕妤開賽後兩度突破王婉菱衝球局，取得4:0領先，但隨後遭遇亂流被追到6平。關鍵第13局，王婉菱出現致命的8號球進攻失誤，周婕妤撿到1局後，隨後又靠著成功的吊球讓對手出現跳球放槍，8:6驚險封后。

周婕妤表示，職業會睽違5年恢復舉辦，感覺大家都進步很多，首日第一場的衝球連接球位置不是很好，加上一大早見到很多許久不見的老朋友，忙著打招呼，專注力不太夠。

第2天進入16強淘汰賽，周婕妤表現漸入佳境，她表示，這幾年台灣中生代和新生代球員在國際賽臨場發揮都不是很好，職撞排名賽復辦，可以提供她們一個磨練的機會，透過和國內最頂尖高手的對抗，提升實力和抗壓性，這樣在2030年卡達亞運才有競爭力。

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