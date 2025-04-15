MLB》差點三響砲？大谷兩顆深遠飛球未過大牆 坦言受風勢影響

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天轟出本季第5轟，單場3安猛打賞、進帳1分打點，幫助道奇以5比3擊敗洛磯。對於相隔5場擊出全壘打，大谷賽後受訪坦言，「老實說，以為球會飛得更遠一點，但今天的風勢不太好。」

大谷翔平第3局轟出陽春砲，飛越中外野大牆，這一轟的擊球初速為112英哩（約180.公里），飛行距離408英呎（約124.3公尺），本季第5轟出爐。

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道奇5局下2出局攻占一、三壘，大谷翔平擊出右外野深遠飛球被接殺。這顆飛球的擊球初速為104.9英哩（約168.8公里），飛行距離為382英呎（約116.4公尺）。大谷8局下也敲出中、左外野深遠飛球被接殺，這顆球的擊球初速為103.4英哩（約166.4公里），飛行距離為377英呎（約114.9公尺）。

大谷翔平。（美聯社）

根據《日刊體育》報導，對於相隔5場再度擊出全壘打，大谷翔平賽後受訪表示，「這段期間有打出一些不錯的擊球，只是剛好打到對手正面、或是被風勢稍微吹回來，今天有幾球也是這樣。不過只要持續有好的打席內容，應該就能打出好結果，會保持自然的心態，首先確實做好自己該做的事情。」

大谷翔平今天5打數3安包含一發陽春砲，跑回3分，前一次開轟是在美國時間4月7日面對國民之戰。「打者翔平」本季出賽18場，交出5轟、6打點，打擊率2成96，整體攻擊指數（OPS）為0.939。

Shohei Ohtani DESTROYS this baseball pic.twitter.com/BkPpRvQnUd — MLB （@MLB） April 15, 2025

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