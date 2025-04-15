MLB》紅襪開季18戰竟有20次守備失誤 領39億約的柏格曼就有4E

紅襪總教練柯拉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊今天以1比16慘敗光芒，開季打完前18場，紅襪團隊出現20次守備失誤是全大聯盟最多，開季紅襪只打出8勝10敗排美聯東區第四。這也讓紅襪總教練柯拉（Alex Cora）坦言，「我們守備很糟、進攻也很差，投球方面表現不穩定，所以棒球的三大支柱，我們都沒有做好。」

紅襪28歲右投霍克（Tanner Houck）今天僅投2.1局被敲10安包含2轟，失掉12分有11分自責，丟2次保送、送出1次三振，吞本季第二敗，賽後防禦率為9.16。

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對於紅襪今天的慘敗，柯拉表示，「看起來（光芒隊）是一隻準備比較充分的球隊，而我們面對他們卻沒有準備好，從上到下都是問題，這對我們來說不是很好的夜晚，我會承擔責任，因為整場看起來，我們球隊沒有準備好要上場比賽。」

紅襪慘敗。（美聯社）

紅襪近8場出現12次守備失誤，目前團隊共20次失誤是全大聯盟最糟。而紅襪季前以3年1.2億美元（約39.2億美元）網羅上季美聯金手套三壘手柏格曼（Alex Bregman），這位31歲球星開季前18場就發生4次守備失誤，本季守備率0.929，低於生涯平均的0.967。

紅襪游擊手史托瑞（Trevor Story）指出，「我們現在打的不是屬於球隊風格的棒球，雙方在球場上都有點鬆散，如果防守不好，進攻無法串連，這樣很難贏球。」

柯拉說，紅襪目前打得不好，並不是球隊沒有準備好要贏球，球隊必須做得更好，「老實說，過去10天我們一直打得很差。」

紅襪慘敗。（美聯社）

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