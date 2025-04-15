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MLB》大谷翔平、貝茲同場開轟擊沉洛磯 美媒點出道奇打線隱憂

2025/04/15 15:56

MLB》大谷翔平、貝茲同場開轟擊沉洛磯 美媒點出道奇打線隱憂大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平睽違5場開轟，本季第5轟出爐，單場更繳出3安猛打賞，進帳1分打點，助隊以5：3擊敗洛磯，終結近期的3連敗。美媒賽後也點出道奇打線的問題。

道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）今天對戰洛磯表現亮眼，大谷擺脫近期的小低潮，首局首打席就敲安，下一棒貝茲接著敲出左外野2分砲，助隊先馳得點，大谷翔平在3局下敲出中外野陽春砲，本季第5轟出爐，將領先擴大至3分，佛里曼則是繳出單場雙安，力扛第4棒的明星捕手史密斯（Will Smith）也有單場雙安的好表現，另外貢獻2分打點。

儘管主砲T.赫南德茲（Teoscar Hernández）因身體不適缺陣，道奇最終仍拿下勝利。《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，道奇的前4棒累積17打數9安打，打回5打點，但後面5棒15打數僅只有1支安打，沒有進帳任何打點。

道奇隊後段打線打擊率幾乎只有1成多、上壘率低於3成，也讓大谷得點圈的打席數偏少成為話題。這場比賽中，道奇後段唯一的安打，是第4局E.赫南德茲（Enrique Hernández）擊出的左外野安打，這支安打為大谷製造出3場比賽以來首次的得點圈打擊機會，可惜他在一三壘有人兩出局擊出中右外野飛球在全壘打牆前被接殺。

道奇後段打線無法復甦，出現明顯斷層，再加上去年國聯全壘打、打點雙冠王的大谷翔平無法大量貢獻打點，道奇要在競爭激烈的國聯西區奪回龍頭，恐怕會面臨不小挑戰。

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