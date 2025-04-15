全大運》長榮大學主辦、4／27點燃戰火 亞、奧運國手齊聚一堂

114年全國大專校院運動會由台南長榮大學舉辦，即將於4月27日至5月2日在盛大登場，賽會正式進入倒數12天，今天舉辦全國記者會，由金獎團隊打造的「挑戰巔峰競在手中」應援主題曲首度發表，象徵青春與活力的吉祥物「Lucius（路修斯）」及中職統一獅球星林安可也驚喜亮相，為選手代表加油打氣。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕114年全國大專校院運動會由台南長榮大學舉辦，即將於4月27日至5月2日在台南盛大登場，賽會正式進入倒數12天，今天舉辦全國記者會，由金獎團隊打造的「挑戰巔峰競在手中」應援主題曲首度發表，象徵青春與活力的吉祥物「Lucius（路修斯）」及中職統一獅球星林安可也驚喜亮相，為選手代表加油打氣。

本屆全大運舉辦21種競賽種類，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球，屆時預計145所學校、9911人參賽。

請繼續往下閱讀...

當中有不少亞、奧運國手將參賽，包括田徑林昱堂，競技體操丁華恬、蕭佑然，游泳王冠閎、王星皓，桌球林昀儒、高承睿、陳思羽，跆拳道蘇柏亞，射箭湯智鈞，拳擊甘家葳，舉重方莞靈等。

體育署長鄭世忠指出，全大運是教育部推動的重要運動賽會，也是競技運動新秀崛起舞台，台灣近年在亞運、奧運及世大運都有出色表現，大專運動員也扮演舉足輕重的角色，本屆全大運更是檢視運動員訓練成果與參賽實力的場域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法