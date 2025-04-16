NBA附加賽今點燃戰火 林昀儒力拚世界盃16強門票 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，路透）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
今日大聯盟有2場賽事轉播，第一場是皇家對決洋基，第二場道奇再戰洛磯，請喜愛大聯盟的球迷不要錯過！
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NBA有2場轉播，附加賽今天點燃戰火，分別是老鷹對上魔術，灰熊對決勇士，請喜愛NBA的球迷鎖定觀看。
日職有兩場轉播，分別是讀賣巨人與橫濱DeNA之戰以及火腿對上羅德，請喜愛日職的球迷準時收看！
中職部分有三場比賽轉播，分別是富邦悍將對統一獅、味全龍對樂天桃猿以及中信兄弟對台鋼雄鷹，大家別忘記喔。
林昀儒昨天在2025年澳門世界盃桌球賽男單小組賽首戰，以直落四完封21歲的地主小將陳梓賢，今天將與兩度奪下奧運男單銅牌的德國老將奧恰洛夫，爭奪分組第一及16強門票。
MLB
07：00 皇家vs洋基 愛爾達體育2台
10：05 洛磯vs道奇 愛爾達體育2台
NBA附加賽
07：30 老鷹vs魔術 緯來體育、愛爾達體育1台
10：00 灰熊vs勇士 緯來體育、愛爾達體育1台
桌球世界盃
09:30 男單小組賽第三日 （上）
09:30 女單小組賽第三日 （上）
17:00 男單小組賽第三日 （下）
17:00 女單小組賽第三日 （下）
日職
17:00 千葉羅德vs日本火腿 DAZN1
17:00 讀賣巨人vs橫濱DeNA DAZN2
中職
18:30 富邦悍將vs統一獅 愛爾達體育1台
18:30 樂天桃猿vs味全龍 愛爾達體育2台
18:30 台鋼雄鷹vs中信兄弟 緯來體育
TPBL
19：00 新北國王vs台新戰神 YouTube、MOMO TV