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全中運19日台南登場 基隆市長謝國樑勉434選手爭光

2025/04/15 17:14

2025年全國中等學校運動會4月19日在台南市舉辦，基隆市長謝國樑今天（15日）授旗給基隆市代表隊，為來自14校的434名選手加油打氣。（記者俞肇福攝）2025年全國中等學校運動會4月19日在台南市舉辦，基隆市長謝國樑今天（15日）授旗給基隆市代表隊，為來自14校的434名選手加油打氣。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年全國中等學校運動會4月19日在台南市舉辦，基隆市長謝國樑今天（15日）授旗給基隆市代表隊，為來自14校的434名選手加油打氣；謝國樑說，基隆市已經在射箭項目拿下1金1銀1銅牌的佳績，他預祝選手都能發光發熱，展現基隆體育堅強實力。

全中運是中等學校學生體育盛會，19日傍晚在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦開幕典禮。基隆市14所國中、高中，共434名選手，將分別參加田徑、游泳、桌球、羽球、射箭、跆拳道等12項競賽。

基市府教育處在市府1樓舉辦授旗儀式，謝國樑授旗給中正國中專任運動教練江萬興，為基隆選手加油打氣；謝國樑、基隆市體育會理事長鄭錦洲致贈加菜金，由建德國中校長沈俊光代表收下。

謝國樑說，全中運是全國中學體壇賽事的最高殿堂，不僅是選手展現長期訓練成果的重要時刻，也象徵年輕運動員勇敢逐夢的起點。射擊項目在開幕典禮前已開賽，基隆市選手已拿下1金1銀2銅，祝福選手在各項賽事拿到最好最棒的成績，繼續為基隆市再添榮耀。#

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