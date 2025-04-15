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日職》超悲情！高橋光成7局0責失仍吞敗 跨季13連敗創西武隊史紀錄

2025/04/15 20:31

高橋光成。（資料照，取自產經體育）高橋光成。（資料照，取自產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅明星右投高橋光成去年出賽15場一勝難求，吞下11連敗，今天先發登板對戰歐力士，燃燒116求繳出7局失1分的優質先發，但無奈球隊打擊熄火，終場以0：2遭到完封，高橋仍悲情吞下本季第2敗，跨季13連敗創隊史紀錄，已經長達583天未嘗勝投滋味。

28歲的高橋光成上次奪下勝投已經是2023年9月10日對戰火腿，本季先發出賽2場吞下1敗，今天對戰歐力士力拚首勝開胡，1局下先被歐力士開路先鋒麥谷祐介敲出中外野安打，隨後發動盜壘，西武捕手古賀悠斗發生傳球失誤，讓麥谷祐介一口氣踏上三壘，下一棒太田椋敲出二壘滾地球送回第1分，歐力士先馳得點。

高橋光成雖然在2局下面臨滿壘無人出局的失分危機，但他先解決福永獎，之後再讓中川圭太擊出雙殺打解危，之後連續解決12名打者，儘管第7局被紅林弘太郎擊出右外野二壘安打，但他最後仍是化解了一三壘有人的情況，沒有失分。

高橋光成此役先發7局用116球，被敲4安失1分非自責分，另有2次三振和3次四壞球保送，防禦率為3.71，以敗投候選人之姿退場。

西武打線遭歐力士25歲右投高島泰都壓制，先發7局無失分，只被敲出4支零星安打，另有4次三振和1次保送，防禦率降至1.80。歐力士在8局下添得保險分，洋投佩多摩（Luis Perdomo）和終結者馬查多（Andres Machado）順利守成，歐力士終場就以2：0完封西武，近期拉出一波5連不敗、4連勝。高島泰都收下本季第2勝，高橋光成則是苦吞本季第2敗，高橋的跨季13連敗打破隅田知一郎在2022年和2023年所創下的跨季12連敗的隊史紀錄。

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