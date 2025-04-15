中職》接連攻破富邦、兄弟主場！台鋼搶下2連勝

台鋼擊敗兄弟搶下2連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台鋼雄鷹前天作客新莊，4:2擊敗富邦悍將，在總教練洪一中2000場執教當天止敗，今又靠著團隊得分串聯和後援投手群把守，4:3贏球，台鋼接連在新莊、洲際客場取勝，各是富邦悍將和中信兄弟本季主場首敗。

台鋼王柏融3局上擊出二壘打，再靠兩次滾地球掩護回本壘，台鋼先馳得點；4局上，張肇元2出局後擊出陽春砲，台鋼又得1分。

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台鋼先發投手陳柏清。（記者廖耀東攝）



4局下，中信兄弟反攻，陳俊秀二壘打、許基宏觸身球上壘，曾頌恩擊出靠一壘壘包邊線平飛球，形成一支二壘安打，1分打點。詹子賢滾地球追平，岳東華接著敲安讓比數超前。

王博玄5局上2出局後，敲安並盜壘成功，吳念庭接著擊出帶有打點安打，台鋼雄鷹戰成3:3平手。

鄭凱文和陳柏清各自投6局失3分退場。7局下1出局，高宇杰面對張誠恩擊出三壘打，宋晟睿該打席途中出現傷勢、最終滾地球出局，王政順選到保送，一三壘有人，陳俊秀擊出滾地球，該半局兄弟沒能得分。

8局上，王凱程登板，吳念庭敲安、張肇元接著擊出內野安打，造成一二壘有人。曾昱磬高飛犧牲打，台鋼4:3超前。

8局下，黃群後援，許基宏敲安，曾頌恩雙殺打，江坤宇和詹子賢接連敲安，其中詹子賢完成個人生涯第800支安打。黃群保送岳東華後造成滿壘，台鋼推出林詩翔救援，三振高宇杰化解危機。

9局下，林詩翔續投，張志豪滾地球造成投手傳球失誤上二壘，代跑張仁瑋靠著高飛球攻佔三壘。林詩翔三振陳俊秀，面對許基宏，高飛球出局。

兄弟先發投手鄭凱文。（記者廖耀東攝）

台鋼捕手張肇元敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

曾頌恩。（記者廖耀東攝）

詹子賢。（記者廖耀東攝）

岳東華。（記者廖耀東攝）

吳念庭。（記者廖耀東攝）

曾昱磬敲出致勝高飛犧牲打。（記者廖耀東攝）



林詩翔化解滿壘危機，奮力握拳怒吼。（記者廖耀東攝）

台鋼擊敗兄弟搶下2連勝。（記者廖耀東攝）

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