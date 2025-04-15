晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》生涯首次開季第1場出賽投滿6局 徐若熙：這是先發投手應該做到的

2025/04/15 22:26

中職》生涯首次開季第1場出賽投滿6局 徐若熙：這是先發投手應該做到的徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙本季首次在一軍出賽，就用88球交出6局失1分的優質先發，雖然沒能獲得打線支援，味全龍以0：1敗給樂天桃猿，開季主場5連勝中止，他卻覺得各方面都很順利，不在意承擔本季首敗。

徐若熙送出7次三振無四死球，被打5支安打有3支集中在4局上，被陳晨威、林子偉、林泓育相繼敲安失分，他表示，那局雖被打3支安打，當下卻沒有多想，只專注在如何解決下1名打者。

徐若熙指出，上週在二軍首次出賽，狀況有延續到這場，差別在於一軍打者的選球、打擊應變都比較好，用球數會比二軍多，賽前教練並未特別告知球數限制，自己知道大概在85、90球左右，捕手要的位置也都有投到。

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙最快球速飆上156公里，他表示，比賽中沒有特別去注意，只是用全力去投每1球，現在的打者愈來愈強，不太可能配速去投，「從第1局到第6局甚至第7局，都能維持一樣的速度，才是我想要的。」

徐若熙認為，雖然延後半個月才上一軍，上場時的心情卻很平靜，畢竟賽季還很長，他只是慢一點上來，最滿意的除了賽後手臂沒有痠痛一切正常，就是生涯首次開季第1場出賽就投滿6局，「這是先發投手應該做到的。」

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中