中職》生涯首次開季第1場出賽投滿6局 徐若熙：這是先發投手應該做到的

徐若熙。（記者林正堃攝）



〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙本季首次在一軍出賽，就用88球交出6局失1分的優質先發，雖然沒能獲得打線支援，味全龍以0：1敗給樂天桃猿，開季主場5連勝中止，他卻覺得各方面都很順利，不在意承擔本季首敗。

徐若熙送出7次三振無四死球，被打5支安打有3支集中在4局上，被陳晨威、林子偉、林泓育相繼敲安失分，他表示，那局雖被打3支安打，當下卻沒有多想，只專注在如何解決下1名打者。

請繼續往下閱讀...

徐若熙指出，上週在二軍首次出賽，狀況有延續到這場，差別在於一軍打者的選球、打擊應變都比較好，用球數會比二軍多，賽前教練並未特別告知球數限制，自己知道大概在85、90球左右，捕手要的位置也都有投到。

徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙最快球速飆上156公里，他表示，比賽中沒有特別去注意，只是用全力去投每1球，現在的打者愈來愈強，不太可能配速去投，「從第1局到第6局甚至第7局，都能維持一樣的速度，才是我想要的。」

徐若熙認為，雖然延後半個月才上一軍，上場時的心情卻很平靜，畢竟賽季還很長，他只是慢一點上來，最滿意的除了賽後手臂沒有痠痛一切正常，就是生涯首次開季第1場出賽就投滿6局，「這是先發投手應該做到的。」

徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法