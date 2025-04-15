HVL》彰化體育館有問題！決賽延到24日於屏東重燃戰火

彰化縣立體育館原本借給高中體總舉辦HVL高中排球聯賽甲級決賽，比賽才辦第一天，就因為場地臨時喊卡。（資料照，彰化縣政府提供）





〔記者林岳甫／台北報導〕113學年度HVL高中排球聯賽甲級決賽日前因彰化體育館的場地有安全疑慮而延後舉辦，高中體總今天宣佈將於4月24日、25日在屏東縣立體育館恢復比賽。

HVL原訂於4月11日至13日在彰化舉行，但首日賽事後，就因場地有塌陷問題，儘管連夜補強，場地狀況仍有安全疑慮，考量保護選手，高中體總決定延期後兩天賽事。

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高中體總表示，經盤點全國場館、轉播及各單位可配合之條件 ，提出 3 個方案，召集決賽男、女共12隊伍進行說明，請各校代表評估各方案之利弊後，以多數隊伍選擇之方案，決定延賽之日期及地點。最終在配合「114 學年度中等以上學校成績優良學生升學輔導甄審甄試」網路報名截止5月2日之前提下，賽事延至4月24日至4月25日於屏東縣立體育館舉辦。

已創下校史最佳成績的男子組頭號種子龍津高中，4強將與傳統強權豐原高商交鋒，力拚冠軍戰門票，尋求校史首冠，另外華僑高中則與內湖高工爭奪另一張冠軍賽門票。女子組方面，衛冕軍東山高中對決鶯歌工商，另一邊則是華僑高中面對內湖高中。

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