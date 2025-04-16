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MLB》鄭宗哲大聯盟體驗到期？海盜金手套工具人將歸隊、復健賽開轟

2025/04/16 07:30

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前海盜金手套內野工具人特里奧洛（Jared Triolo）進入傷兵名單，也讓23歲台灣好手鄭宗哲成為第18位登上大聯盟的台灣球員。不過特里奧洛近期有望回歸，而鄭宗哲很可能將繼續回到3A打拚。

特里奧洛在台灣時間8日因下背部痠痛，被放進10天傷病名單，海盜隊因此拉上鄭宗哲，填補內野防守戰力。不過海盜今天宣布，特里奧洛將會開始在3A進行復健賽，今天也被排在3A先發第2棒，首打席就敲出擊球初速100.4英哩、飛行距離399英呎的陽春砲。

如果特里奧洛回歸，海盜必須空出名單位置，屆時鄭宗哲很有可能回到小聯盟。而海盜今天持續在主場迎戰國民，鄭宗哲沒有先發，同樣在板凳待命，目前他在大聯盟累積7打數，吞下3K，首安尚未開張。

另外，海盜今天也從3A拉上牛棚右投舒加特（Chase Shugart），並將前大物捕手/內野手羅德里奎茲（Endy Rodríguez）放進10天傷兵名單。

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