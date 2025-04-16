MLB》春訓遭強襲球爆頭！上季防禦率破8的道奇火球男明本季初登板

米勒。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲火球男米勒（Bobby Miller）春訓遭到強襲球爆頭，今年尚未在大聯盟出賽。不過今天傳出好消息，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，米勒將於明天對上先發，迎來本季初登板。

米勒春訓首戰中繼登板對上小熊，卻遭到布許（Michael Busch）擊出的105.5英哩（約169.8公里）強襲球直接打中頭部而傷退，因此今年還沒有在大聯盟出賽。米勒在3A投了3場復健賽，12局內被敲6安，投出11次保送與11次三振，失掉3分，防禦率2.25。

請繼續往下閱讀...

明天道奇將與洛磯進行系列戰最終戰，道奇總教練羅伯斯今天也宣布，米勒將擔任明天的先發投手，這也是他本季初登板。上季米勒在大聯盟先發13場，56局送出52次三振，被敲69安失掉53分，防禦率8.52，拿下2勝4敗。

另外，日前因左肩發炎進入15天傷兵名單的塞揚強投史奈爾（Blake Snell），今天進行了第二次的傳接球練習，狀況相當不錯；至於昨天傳出腸胃不適的T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今天好轉許多，也進行完整訓練，但仍將缺席今天賽事，不過明天就有望回歸先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法