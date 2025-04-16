晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》春訓遭強襲球爆頭！上季防禦率破8的道奇火球男明本季初登板

2025/04/16 08:00

米勒。（資料照）米勒。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲火球男米勒（Bobby Miller）春訓遭到強襲球爆頭，今年尚未在大聯盟出賽。不過今天傳出好消息，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，米勒將於明天對上先發，迎來本季初登板。

米勒春訓首戰中繼登板對上小熊，卻遭到布許（Michael Busch）擊出的105.5英哩（約169.8公里）強襲球直接打中頭部而傷退，因此今年還沒有在大聯盟出賽。米勒在3A投了3場復健賽，12局內被敲6安，投出11次保送與11次三振，失掉3分，防禦率2.25。

明天道奇將與洛磯進行系列戰最終戰，道奇總教練羅伯斯今天也宣布，米勒將擔任明天的先發投手，這也是他本季初登板。上季米勒在大聯盟先發13場，56局送出52次三振，被敲69安失掉53分，防禦率8.52，拿下2勝4敗。

另外，日前因左肩發炎進入15天傷兵名單的塞揚強投史奈爾（Blake Snell），今天進行了第二次的傳接球練習，狀況相當不錯；至於昨天傳出腸胃不適的T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今天好轉許多，也進行完整訓練，但仍將缺席今天賽事，不過明天就有望回歸先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中