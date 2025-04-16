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MiLB》李灝宇猛敲4安、夯擊球初速175公里怪力轟 3A首轟出爐

2025/04/16 09:20

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎3A台灣旅美好手李灝宇今天狂敲4安猛打，更在第6局轟出三分砲，本季3A首轟出爐，幫助老虎3A以11比6擊敗海盜3A。

李灝宇今天擔任先發第三棒三壘手，首打席敲右外野一壘安打，並靠隊友安打回來得分。李灝宇第二打席敲右外野飛球被接殺，李灝宇第三打席敲一壘安打，並盜上二壘。

第6局老虎3A在2出局攻占一、二壘，李灝宇逮中海盜3A投手拉博特（Randy Labaut）一顆偏低的82.5英哩（約132.7公里）變速球，轟出中外野超前三分砲。李灝宇這一轟的擊球初速為108.8英哩（約175公里），飛行距離為431英呎（約131.3公尺）。

李灝宇第9局敲出右外野一壘安打，這是他本場第4支安打。海盜3A接著靠保送、安打，無人出局攻占滿壘。1出局後，老虎3A打者馬德里斯（Bligh Madris）敲二壘安打攻回2分，李灝宇跑回超前分。老虎3A在9局上攻進5分奠定勝基，李灝宇單局獲第2次打擊機會，可惜遭到三振。

李灝宇此戰6打數4安，包含一發三分砲，單場進帳3分打點，跑回3分，賽後打擊率為2成55，整體攻擊指數（OPS）為0.749。

另外，海盜3A南韓好手裴智桓今擔任開路先發，全場5打數1安，賽後打擊率為1成60。

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