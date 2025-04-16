晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》狂！台美混血卡洛爾暴力滿貫砲 本季第6轟助響尾蛇毒宰馬林魚

2025/04/16 09:23

卡洛爾。（法新社）卡洛爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇客場對決馬林魚，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感持續火燙，今天雙安演出，包含一發滿貫全壘打，幫助響尾蛇以10：4痛宰馬林魚，收下3連勝。

卡洛爾今擔任開路先鋒右外野手，首打席敲出內野飛球出局，2局上敲出1分打點二壘安打，幫助響尾蛇先馳得點，接著下一棒佩多摩（Geraldo Perdomo）夯出3分砲。馬林魚2下追回1分，但3局上奈勒（Josh Naylor）又補上陽春砲，響尾蛇5局打完5：1領先。

6局上響尾蛇大局，開局連3安再下一城，接著卡洛爾在1出局滿壘時上場，鎖定一顆95.7英哩偏高速球狠狠咬中，敲出中、右外野方向超大號滿貫砲，擊球初速107.8英哩，飛行距離434英呎，本季第6轟也讓響尾蛇鎖定勝利。

響尾蛇收下3連勝，近6戰奪下5勝，卡洛爾連8場敲安，連續3場比賽雙安演出。今天他5打數2安打都是長打，包含1支二壘安打與1發全壘打，貢獻5分打點，本季打擊率0.338，攻擊指數1.158。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中