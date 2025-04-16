MLB》狂！台美混血卡洛爾暴力滿貫砲 本季第6轟助響尾蛇毒宰馬林魚

卡洛爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇客場對決馬林魚，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感持續火燙，今天雙安演出，包含一發滿貫全壘打，幫助響尾蛇以10：4痛宰馬林魚，收下3連勝。

卡洛爾今擔任開路先鋒右外野手，首打席敲出內野飛球出局，2局上敲出1分打點二壘安打，幫助響尾蛇先馳得點，接著下一棒佩多摩（Geraldo Perdomo）夯出3分砲。馬林魚2下追回1分，但3局上奈勒（Josh Naylor）又補上陽春砲，響尾蛇5局打完5：1領先。

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6局上響尾蛇大局，開局連3安再下一城，接著卡洛爾在1出局滿壘時上場，鎖定一顆95.7英哩偏高速球狠狠咬中，敲出中、右外野方向超大號滿貫砲，擊球初速107.8英哩，飛行距離434英呎，本季第6轟也讓響尾蛇鎖定勝利。

CORBIN CARROLL GRAND SLAM pic.twitter.com/eKW4VdNseI — MLB （@MLB） April 16, 2025

響尾蛇收下3連勝，近6戰奪下5勝，卡洛爾連8場敲安，連續3場比賽雙安演出。今天他5打數2安打都是長打，包含1支二壘安打與1發全壘打，貢獻5分打點，本季打擊率0.338，攻擊指數1.158。

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