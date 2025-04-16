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MLB》洋基大物「火星人」逆轉長打+猛打賞！佛里德6.2局飆7K奪勝

2025/04/16 09:39

多明格茲。（法新社）多明格茲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在主場迎戰皇家，王牌左投佛里德（Max Fried）先發6.2局飆7次三振，只失掉2分，加上大物「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）關鍵逆轉長打，洋基終場4：2力退皇家，收下2連勝。

此役由皇家在3局上率先展開攻勢，梅蘭德茲（MJ Melendez）從佛里德手中敲出中外野陽春砲，本季首轟幫助皇家先馳得點，後續小惠特（Bobby Witt Jr.）又敲出適時二壘安打，皇家2：0領先洋基。

洋基前5局遭到皇家資深右投瓦卡（Michael Wacha）封鎖，6局下「法官」賈吉（Aaron Judge）率先敲安，然而貝林傑（Cody Bellinger）、高德施密特（Paul Goldschmidt）連吞2K，但此時瓦卡控球突然失準，連投2保送擠成滿壘後退場。接著威爾斯（Austin Wells）面對後援的賽爾帕（Angel Zerpa）選到保送擠回1分，多明格茲再敲出清壘二壘安打，一棒逆轉為4：2。

佛里德續投7局上，解決2人卻也投出2保送退場，後續牛棚力保不失，終場順利擊敗皇家。佛里德此役先發6.2局被敲出5支安打包含1轟，投出7次三振與2次保送，失掉2分自責分，拿下本季第3勝，賽後防禦率1.88。

洋基今天全場只敲出6支安打，其中多名格茲一人就包含3支，上演猛打賞，本季打擊率0.275，攻擊指數0.793。而賈吉也有雙安演出，另選到1次保送，本季打擊率0.381，攻擊指數1.224。

佛里德。（法新社）佛里德。（法新社）

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