NBA》驚天交易案後傷兵連環爆 獨行俠總管：送走東契奇是正確決定

獨行俠總管哈里森。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在2月初交易當家球星東契奇（Luka Doncic）換來「AD」戴維斯（Anthony Davis）的舉動，在當時引來球界震撼，然而交易案後球隊也遇到嚴重傷兵困擾，甚至一度影響比賽能否順利進行，不過總管哈里森（Nico Harrison）今天受訪時仍認為「交易東契奇是正確的決定。」

獨行俠宣布將東契奇交易出去後，引來眾多獨行俠的球迷非常不滿，甚至在比賽場上高喊開除哈里森，而當時哈里森認為戴維斯加入包括厄文（Kyrie Irving）、萊福利（Dereck Lively II）、「K湯」湯普森（Klay Thompson）與華盛頓（P.J. Washington）的陣容後，有望能成為奪冠熱門，但AD與K湯在之後相繼受傷，能幫助球隊的戰績提升相當有限。

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即便如此哈里森仍堅定，交易東契奇是正確的決定，「將Kyrie、Klay、P.J.、戴維斯與萊福利放進先發名單，仍然是個具爭冠水平的隊伍。雖然球迷們可能會對交易Luka這件事感到生氣，但當他們看到最終結果後，就不會那麼氣憤了。」

哈里森繼續補充道：「我從未後悔做出這筆交易。我的工作是要為獨行俠的今天以及未來做出最好的打算，我要做出的決定可能會不受歡迎，但這是我的工作，我必須堅持下去。」

獨行俠在近期遇到嚴重的傷兵困擾，甚至還一度影響到比賽是否能繼續進行，不過哈里森仍對球員們有信心，他說：「他們從未放棄比賽，我對此事保持非常樂觀的態度，且我相信我做出的這個交易。我對未來充滿信心也很興奮，我相信一旦我們持續贏球，球迷們就會回來了。」

東契奇交易案後，許多獨行俠球迷會在場上高舉「Fire Nico」標語。（資料照，路透）

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