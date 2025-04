MLB》李政厚2安1打點 巨人42歲塞揚名投韋蘭德失4分吞本季首敗

韋蘭德。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今天在客場先發面對費城人,韋蘭德主投5.2局失4分,巨人最後以4比6輸球。巨人吞2連敗,目前仍以12勝5敗居國聯西區第二。

韋蘭德第2局被費城人明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)敲陽春砲,接著又被馬許(Brandon Marsh)敲高飛犧牲打,單局失掉2分。韋蘭德從第3局至第5局沒有讓對手得分。

巨人打線4局上靠施密特(Casey Schmitt)敲適時安追回2分。6局上1出局,巨人南韓好手李政厚敲二壘安打,巨人接著靠保送、對手保送、以及滾地球護送回1分。

李政厚。(法新社)

不過,韋蘭德在6局下不穩,1出局後連被敲3安,包含瑞爾穆托的適時安,失掉1分。該半局2出局後, 費城人波姆(Alec Bohm)敲適時安攻進超前1分,也讓韋蘭德被打退場。

費城人第7局靠哈波(Bryce Harper)的兩分砲追加保險分,李政厚在8局上敲適時安追回1分,但巨人打線最後6上6下,輸掉比賽。費城人贏球並中止2連敗,以10勝7敗居國聯東區第二。

韋蘭德此戰主投5.2局被敲8安包含1轟,失掉4分,丟3次保送、送1次三振,吞本季首敗。本季以1500萬美元轉戰巨人的韋蘭德,今年開季4場先發,防禦率是偏高的6.75。

李政厚今天全場4打數2安1打點、跑回1分,賽後打擊率為3成33,整體攻擊指數(OPS)為1.051。

