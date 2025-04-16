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MLB》李政厚2安1打點 巨人42歲塞揚名投韋蘭德失4分吞本季首敗

2025/04/16 10:19

韋蘭德。（路透）韋蘭德。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天在客場先發面對費城人，韋蘭德主投5.2局失4分，巨人最後以4比6輸球。巨人吞2連敗，目前仍以12勝5敗居國聯西區第二。

韋蘭德第2局被費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲陽春砲，接著又被馬許（Brandon Marsh）敲高飛犧牲打，單局失掉2分。韋蘭德從第3局至第5局沒有讓對手得分。

巨人打線4局上靠施密特（Casey Schmitt）敲適時安追回2分。6局上1出局，巨人南韓好手李政厚敲二壘安打，巨人接著靠保送、對手保送、以及滾地球護送回1分。

李政厚。（法新社）李政厚。（法新社）

不過，韋蘭德在6局下不穩，1出局後連被敲3安，包含瑞爾穆托的適時安，失掉1分。該半局2出局後， 費城人波姆（Alec Bohm）敲適時安攻進超前1分，也讓韋蘭德被打退場。

費城人第7局靠哈波（Bryce Harper）的兩分砲追加保險分，李政厚在8局上敲適時安追回1分，但巨人打線最後6上6下，輸掉比賽。費城人贏球並中止2連敗，以10勝7敗居國聯東區第二。

韋蘭德此戰主投5.2局被敲8安包含1轟，失掉4分，丟3次保送、送1次三振，吞本季首敗。本季以1500萬美元轉戰巨人的韋蘭德，今年開季4場先發，防禦率是偏高的6.75。

李政厚今天全場4打數2安1打點、跑回1分，賽後打擊率為3成33，整體攻擊指數（OPS）為1.051。

韋蘭德。（美聯社）韋蘭德。（美聯社）

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