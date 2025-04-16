MLB》昨稱今年沒有「法官」不一樣！索托今敲本季第3轟連兩場炸裂

索托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會休季以15年7.65億美元天價簽下天才強打索托（Juan Soto），昨天賽前他受訪稱，今年沒有「法官」賈吉（Aaron Judge）再打線中令他感受大不同。今天索托在對上雙城的比賽敲出本季第3轟，連續兩戰都開轟。

昨天賽前，索托向《紐約郵報》表示，今年他不像去年待在洋基時，在賈吉前一棒上場打擊，這也導致本季投手們面對他的攻擊策略有所不同。此番話傳到賈吉耳裡，今賽前受訪時賈吉坦言，索托現在身後有著聯盟裡最強打者之一的阿隆索（Pete Alonso），只要他做好自己就會沒事的。

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今天大都會持續對決雙城，1局上阿隆索馬上就示範何謂聯盟最強打者之一，從雙城先發投手奧柏（Bailey Ober）手中敲出416英呎陽春砲，本季第5轟助大都會先馳得點。昨天剛敲本季第2轟的索托也加入開轟行列，敲出左外野陽春砲，本季第3轟出爐，大都會也以2：2追平。

Back-to-back games with a homer for Juan Soto pic.twitter.com/D1nEsd8Tte — MLB （@MLB） April 16, 2025

不過大都會在雙城蠶食鯨吞下，從4局下到7局下都各失1分，終場3：6不敵雙城。索托此役4打數1安打就是全壘打，吞下1次三振，本季至今出賽17場，打擊三圍.250/.392/.467，攻擊指數0.859。

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