NBA附加賽》楊恩情緒失控吞2T提前離場！魔術力退老鷹挺進季後賽

安東尼與楊恩。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA附加賽今點燃戰火，魔術靠安東尼（Cole Anthony）板凳出發砍下全隊最高26分，以120：95擊敗老鷹，以東部第7種子之姿挺進季後賽，首輪將對上衛冕軍塞爾提克。

本季以東部第8名作收的老鷹連續4年參與附加賽，隊史在附加賽拿下3勝，東部第7名的魔術則是首度在附加賽登場，兩軍例行賽4度交手各拿2勝平分秋色。

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主場作戰的魔術開賽多點開花，首節就有9人有分數進帳，帶著32：17的優勢進入次節，第一節一分未得的T.楊恩（Trae Young）逐漸找回手感，次節獨得10分，不過魔術由卡特（Wendell Carter Jr.）與安東尼輪流輸出，上半場結束仍握有61：47優勢。

易籃後，魔術進攻陷入當機，老鷹則在T.楊恩帶領之下持續縮小分差，在第四節開始前追到只剩6分差，不過末節魔術在卡特與安東尼帶領下又拉出8：2的小高潮拉開差距，接下來小將布拉克（Anthony Black）也加入開火行列，T.楊恩則愈打愈有情緒，在倒數4分47秒吞下2次技術犯規離場，失去一哥的老鷹一瀉千里，最多落後達29分，無緣踢館成功提前晉級。

魔術兩大主力前鋒班切羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）今手感平平，班切羅13投4中拿下17分，華格納13分、13籃板，不過卡特跳出來拿下19分，另一功臣是板凳出發的安東尼攻下26分、正負值高達32，另外布拉克也有16分進帳。

老鷹反撲功虧一簣，將與公牛和熱火的勝方爭取第8種子，提前離場的T.楊恩攻下全場最高28分，尼恩（Georges Niang）替補上陣拿下15分。

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