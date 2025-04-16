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MLB》打瘋了！柏格曼生涯首度單場5安 外帶雙響砲助紅襪退光芒

2025/04/16 11:06

柏格曼今天5打數全部敲安上壘，包括2發全壘打，寫下個人首次單場5安打紀錄。（美聯社）柏格曼今天5打數全部敲安上壘，包括2發全壘打，寫下個人首次單場5安打紀錄。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪光芒3連戰第2場比賽，紅襪靠著明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）繳出生涯首次的單場5安，包括單場雙響砲的火力展現，幫助球隊以7：4收下勝利。

柏格曼首局在三壘有人的情況下敲出適時安打，幫助紅襪先馳得點，2局上杜蘭（Jarren Duran）相中紅中速球一棒炸裂本季首轟，這發2分砲幫助球隊再添分數。

然而紅襪攻勢不僅如此，3局上半柏格曼擔任首棒打者，他也鎖定派比奧特（Ryan Pepiot）的外角滑球，扛出中右外野大牆外形成本季第3轟，埋伏在第8棒的瑞法拉（Ceddanne Rafaela）也在一、二壘有人時擊出關鍵安打帶有1分打點。

比賽來到4局上半，杜蘭靠著保送與盜壘站上得點圈後，柏格曼再度跳出來，敲出左外野直擊全壘打牆的二壘安打打回1分，讓紅襪前4局就灌進6分。

7局上半再次輪到紅襪的進攻，今天手感相當火燙的柏格曼再度有所表現，面對紅中95.7英里（約154公里）速球，大棒一揮掃向中外野看台上，個人上演單場雙響砲，助隊再打下1分。

投手部分，今日掛帥先發的畢爾勒（Walker Buehler）主投5局，僅在2下與4下分別因阿蘭達（Jonathan Aranda）的陽春砲與米斯納（Kameron Misner）的高飛犧牲打失掉2分，送出3次三振與3次保送。

即便來到9局下半，光芒仍不想早早放棄比賽，頭兩名打者敲安上壘後，接著上場的沃爾斯（Taylor Walls）敲出一壘方向滾地球追回1分，迪亞茲（Yandy Díaz）也隨後擊出安打拉近分差，紅襪在領先僅剩3分的情況下，換上終結者查普曼（Aroldis Chapman）上場收尾，最終狂飆火球送出再見三振，守住最後勝利。

柏格曼今天5個打數全部敲安上壘，還包括2發全壘打，打下4分打點自己也跑回2分，打擊率與整體進攻指數（OPS）來到.321與.929，這也是他10年的職棒生涯中，第1次單場敲出5支安打；而今日5局好投的畢爾勒以及最後上來收尾的查普曼，分別拿下本季第2勝與第4次救援成功。

畢爾勒主投5局僅失2分，拿下本季第2勝。（法新社）畢爾勒主投5局僅失2分，拿下本季第2勝。（法新社）

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