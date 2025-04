MLB》打瘋了！柏格曼生涯首度單場5安 外帶雙響砲助紅襪退光芒

柏格曼今天5打數全部敲安上壘,包括2發全壘打,寫下個人首次單場5安打紀錄。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪光芒3連戰第2場比賽,紅襪靠著明星三壘手柏格曼(Alex Bregman)繳出生涯首次的單場5安,包括單場雙響砲的火力展現,幫助球隊以7:4收下勝利。

柏格曼首局在三壘有人的情況下敲出適時安打,幫助紅襪先馳得點,2局上杜蘭(Jarren Duran)相中紅中速球一棒炸裂本季首轟,這發2分砲幫助球隊再添分數。

然而紅襪攻勢不僅如此,3局上半柏格曼擔任首棒打者,他也鎖定派比奧特(Ryan Pepiot)的外角滑球,扛出中右外野大牆外形成本季第3轟,埋伏在第8棒的瑞法拉(Ceddanne Rafaela)也在一、二壘有人時擊出關鍵安打帶有1分打點。

