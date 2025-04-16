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MLB》洋基大物敲逆轉長打、下個半局卻馬上被換掉！布總曝背後原因

2025/04/16 10:50

多明格茲。（法新社）多明格茲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著大物外野手「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）的逆轉長打，以4：2擊敗皇家，成為球隊致勝大功臣。然而多明格茲在敲安之後，下一個半局守備時卻被換下場休息，賽後總教練布恩（Aaeon Boone）也解釋原因。

多明格茲今天3打數3安打，包含6局下2出局滿壘時，從皇家後援左投賽爾帕（Angel Zerpa）手中敲出三壘方向二壘安打，這支關鍵清壘長打也幫助洋基逆轉超前。然而多明格茲也在7局上退場，中外野防區改由葛里遜（Trent Grisham）接替，貝林傑（Cody Bellinger）移防左外野。

值得一提的是，多明格茲敲出逆轉安打時，不慎讓球棒棒頭敲到自己的頭盔，導致他跑壘的瞬間，頭盔也跟著滑落。根據紐媒《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）報導，總教練布恩賽後表示，多明格茲之所以被換下場，是因為他把隱形眼鏡弄丟了，並強調如果不是這個突發狀況，原本要繼續讓他留在場上。

事實上，布恩本季經常在比賽後段需要防守時讓多明格茲退場。根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，賽後被問及何時會讓多明格茲打完整場比賽，布恩表示其實現在就可以，但他也想善用陣中球員的優勢來進行調度。

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