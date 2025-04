MLB》運動家新星雙響砲、單場3安灌進6打點 登大聯盟全壘打王

索德斯東。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕運動家23歲新星索德斯東(Tyler Soderstrom)今天單場雙響砲,全場3安進帳6分打點,幫助運動家在客場以12比3大勝白襪。索德斯東目前以8轟,獨居大聯盟全壘打王。

索德斯東首局就轟出三分砲,白襪好手范恩(Andrew Vaughn)也在1局下回敬三分砲。運動家打線第2局靠厄謝拉(Gio Urshela)適時長打攻進1分,第3局蘭利斯(Shea Langeliers)敲陽春砲追加分數。

請繼續往下閱讀...

運動家第6局先靠巴特勒(Lawrence Butler)適時安拿1分,接著索德斯東轟出三分砲,幫助運動家單局進帳4分。運動家打線第9局在蘭利斯的適時長打在內,單局再拿3分,運動家最後贏球收下勝利,目前以7勝10敗居美聯西區墊底。

索德斯東全場3安6打點,包含兩分三分彈,本季出賽17場,交出8轟、17分打點,賽後打擊率3成28,整體攻擊指數(OPS)為1.137。索德斯東以8發全壘打,獨居當今大聯盟全壘打王。

運動家先發斯普林斯(Jeffrey Springs)主投5局失3分,收本季首勝。白襪先發柏克(Sean Burke)僅投3.1局失5分,吞本季第3敗。白襪目前以4勝12敗居美聯中區墊底。

TYLER SODERSTROM HOMERS AGAIN



His Major League-leading total is now up to EIGHT! pic.twitter.com/qNXEE8Xf1Y