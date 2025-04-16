MLB》運動家新星雙響砲、單場3安灌進6打點 登大聯盟全壘打王

索德斯東。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家23歲新星索德斯東（Tyler Soderstrom）今天單場雙響砲，全場3安進帳6分打點，幫助運動家在客場以12比3大勝白襪。索德斯東目前以8轟，獨居大聯盟全壘打王。

索德斯東首局就轟出三分砲，白襪好手范恩（Andrew Vaughn）也在1局下回敬三分砲。運動家打線第2局靠厄謝拉（Gio Urshela）適時長打攻進1分，第3局蘭利斯（Shea Langeliers）敲陽春砲追加分數。

請繼續往下閱讀...

運動家第6局先靠巴特勒（Lawrence Butler）適時安拿1分，接著索德斯東轟出三分砲，幫助運動家單局進帳4分。運動家打線第9局在蘭利斯的適時長打在內，單局再拿3分，運動家最後贏球收下勝利，目前以7勝10敗居美聯西區墊底。

索德斯東全場3安6打點，包含兩分三分彈，本季出賽17場，交出8轟、17分打點，賽後打擊率3成28，整體攻擊指數（OPS）為1.137。索德斯東以8發全壘打，獨居當今大聯盟全壘打王。

運動家先發斯普林斯（Jeffrey Springs）主投5局失3分，收本季首勝。白襪先發柏克（Sean Burke）僅投3.1局失5分，吞本季第3敗。白襪目前以4勝12敗居美聯中區墊底。

TYLER SODERSTROM HOMERS AGAIN



His Major League-leading total is now up to EIGHT! pic.twitter.com/qNXEE8Xf1Y — MLB （@MLB） April 16, 2025

索德斯東。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法