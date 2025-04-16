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MiLB》張弘稜先發僅3局就失掉4分 表現不佳苦吞高階1A首敗

2025/04/16 11:47

張弘稜。（資料照，記者張嘉明攝）張弘稜。（資料照，記者張嘉明攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜高階1A的台灣好手張弘稜，在美國時間9日迎來高階1A初登板，繳出4.2局失1分的好投。張弘稜今天迎來本季第2場先發出賽，不過今天面對費城人高階1A的打線，僅僅吃下3局就失掉4分，最終球隊以3：12慘敗，張弘稜也吞下首敗。

張弘稜1局上半面對開路先鋒就投出保送開局，雖然隨後讓2棒打者敲出高飛球拿下1出局，但對方靠著連續兩支安打以及捕手的傳球失誤失掉2分，2局上半張弘稜又被擊出三壘安打與一壘安打，讓對手以3：0領先。

即便比賽來到3局上半，張弘稜的表現依舊不穩定，雖然靠著K功抓下2出局，但也因為保送與投手犯規讓跑者攻佔二壘，今日擔任第7棒的阿諾德（Zach Arnold）也緊隨其後敲出平飛安打帶有1分打點，之後張弘稜還發生牽制失誤使其上到二壘，但最後順利解決後續打者拿下3出局，而海盜決定在4局啟用牛棚，也宣告張弘稜的任務結束。

張弘稜本場主投3局，用球數63球中僅33顆好球，被敲出5支安打失掉4分，送出2次三振與3次保送，表現比起初登板有些落差，最終吞下本季第1敗，防禦率來到5.87。

另外今日老虎3A的李灝宇與運動家2A的林家正都有先發出賽，前者6打數上演4安鐵支表現優異，還炸出個人生涯在3A的首轟，後者3打數沒有安打進帳，打擊率僅剩.077。

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