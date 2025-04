MLB》恐怖！被149公里速球K中臉部 國民德容濺血讓隊友嚇壞

德容被觸身球打中臉部。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕國民今天以3比0完封,但國民明星內野手德容(Paul DeJong)在第6局被對方投手的速球直擊臉部,讓德容當場濺血,鼻子和左眼下放出現一道撕裂傷。國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)表示,德容目前已經去照核磁共振檢查。

德容在第6局上場打擊時,海盜先發凱勒(Mitch Keller)丟一顆92.7英哩(約149.1公里)的速球不慎失投,讓德容的臉部直接被K中,當場倒地並流血,最後他拿著毛巾摀著臉,在防護員的陪同下退場。

國民隊官網報導,馬丁尼茲表示,「他的臉被狠狠打中,目前他正在接受核磁共振,希望他沒事,我知道他當時流了不少血,我們得要看看檢查結果是如何。」馬丁尼茲提到,德容在走下休息區的樓梯時,頭部還有點暈眩。

今天有敲陽春砲的伍德(James Wood)說,「這種情況真的很可怕,我們只能祈禱一切安好。我一開始不知道發生什麼事,以為是打到頭盔,因為聲音聽起來很像。但後來聽到詳細狀況後,看起來不太妙,我只希望一切盡可能順利。」

對於失投球砸中德容的臉部,凱勒坦言,「這真的很難受,希望他沒事。」

曾在2019年入選明星賽的德容,生涯前期大多擔任游擊手,近兩年改守三壘,德容本季以1年100萬美元加入國民。馬丁尼茲認為,「他這段時間守三壘的表現真的很棒,希望他能盡快康復,一切順利,讓我們盡可能讓他早點回到球隊。」

