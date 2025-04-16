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MLB》恐怖！被149公里速球K中臉部 國民德容濺血讓隊友嚇壞

2025/04/16 11:48

德容被觸身球打中臉部。（路透）德容被觸身球打中臉部。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民今天以3比0完封，但國民明星內野手德容（Paul DeJong）在第6局被對方投手的速球直擊臉部，讓德容當場濺血，鼻子和左眼下放出現一道撕裂傷。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，德容目前已經去照核磁共振檢查。

德容在第6局上場打擊時，海盜先發凱勒（Mitch Keller）丟一顆92.7英哩（約149.1公里）的速球不慎失投，讓德容的臉部直接被K中，當場倒地並流血，最後他拿著毛巾摀著臉，在防護員的陪同下退場。

國民隊官網報導，馬丁尼茲表示，「他的臉被狠狠打中，目前他正在接受核磁共振，希望他沒事，我知道他當時流了不少血，我們得要看看檢查結果是如何。」馬丁尼茲提到，德容在走下休息區的樓梯時，頭部還有點暈眩。

德容被觸身球打中臉部。（路透）德容被觸身球打中臉部。（路透）

今天有敲陽春砲的伍德（James Wood）說，「這種情況真的很可怕，我們只能祈禱一切安好。我一開始不知道發生什麼事，以為是打到頭盔，因為聲音聽起來很像。但後來聽到詳細狀況後，看起來不太妙，我只希望一切盡可能順利。」

對於失投球砸中德容的臉部，凱勒坦言，「這真的很難受，希望他沒事。」

曾在2019年入選明星賽的德容，生涯前期大多擔任游擊手，近兩年改守三壘，德容本季以1年100萬美元加入國民。馬丁尼茲認為，「他這段時間守三壘的表現真的很棒，希望他能盡快康復，一切順利，讓我們盡可能讓他早點回到球隊。」

德容被觸身球打中臉部。（路透）德容被觸身球打中臉部。（路透）

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