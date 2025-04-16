中職》選秀失利隔年轉念叩關成功 林詩翔揭改變關鍵

林詩翔。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕2022年選秀會，初成軍的台鋼雄鷹連同前4輪多選1人的優惠，合計選了30位選手，當時大三的投手林詩翔透過測試會通過取得選秀資格但落選。隔年，林詩翔捲土重來，這次台鋼在第6輪選中他，今年的林詩翔成為牛棚要角，連同昨役救援成功，他出賽6場合計2勝1中繼3救援。

林詩翔大學就讀嘉義大同技術學院，在他畢業前夕，棒球隊就已停招。林詩翔靠著自身努力尋求資源，也因緣際會曾前往中信兄弟自行培訓參與春訓。

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首次叩關選秀就遇上新軍台鋼成立，林詩翔卻落選，回想當時，他認為主因出在測試會時自己的表現。林詩翔說：「第一次參加測試會，當時想法是想多展現自己的球路，但忘記最重點的門檻應該要是球速，導致沒有好的發揮。」林詩翔透露，那次測試會他只投出143公里的球速，隔年要求自己速度和準度要兼具，最快球速大約146、147公里。

在今年成為牛棚要角之前，林詩翔去年一軍後援出賽30場、26局、防禦率4.15。林詩翔自評，去年投球沒有想法，只為了上一軍而投，他認為今年的自己不能再像去年，他說：「今年給自己目標是，場上或場下訓練也好，不管什麼地方，每天都要有一點進步、都要有突破。」

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