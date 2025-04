MLB》大谷翔平大聯盟生涯150盜達陣！道奇鐵捕史密斯3分砲收2連勝

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在主場持續與洛磯對決,日本巨星大谷翔平4打數繳白卷,但跑出本季第5次盜壘成功,大聯盟生涯正式累積150盜,加上明星捕手史密斯(Will Smith)敲出3分砲,終場以6:2力退洛磯,收下2連勝。

2局下道奇資深工具人泰勒(Chris Taylor)滿壘時敲雙殺,仍打回1分助隊先馳得點。3局下大谷選到保送之後盜上二壘,大聯盟生涯150盜里程碑達陣,成為鈴木一朗後日本第2人。接著佛里曼(Freddie Freeman)也選到保送,下一棒史密斯敲出3分砲,後續泰勒也敲出適時安打,道奇單局攻下5分。

請繼續往下閱讀...

Will Smith sends a towering shot into the LA night for a 3-run homer pic.twitter.com/Qh9O0pHocg