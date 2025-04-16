MLB》大谷翔平大聯盟生涯150盜達陣！道奇鐵捕史密斯3分砲收2連勝

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場持續與洛磯對決，日本巨星大谷翔平4打數繳白卷，但跑出本季第5次盜壘成功，大聯盟生涯正式累積150盜，加上明星捕手史密斯（Will Smith）敲出3分砲，終場以6：2力退洛磯，收下2連勝。

2局下道奇資深工具人泰勒（Chris Taylor）滿壘時敲雙殺，仍打回1分助隊先馳得點。3局下大谷選到保送之後盜上二壘，大聯盟生涯150盜里程碑達陣，成為鈴木一朗後日本第2人。接著佛里曼（Freddie Freeman）也選到保送，下一棒史密斯敲出3分砲，後續泰勒也敲出適時安打，道奇單局攻下5分。

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Will Smith sends a towering shot into the LA night for a 3-run homer pic.twitter.com/Qh9O0pHocg — MLB （@MLB） April 16, 2025

道奇先發投手納克（Landon Knack）4局上遭遇危機，2出局一、二壘有人時被史托林斯（Jacob Stallings）敲出二壘安打失掉2分。5局上解決首名打者後退場交給牛棚接手，崔爾（Jack Dreyer）、葉茲（Kirby Yates）、費西亞（Alex Vesia）與賈西亞（Luis Garcia）聯合封鎖洛磯打線，在主場收下2連勝。

8局下大谷靠著野手選擇上壘，隨後佛里曼敲安讓他回本壘再添1分。大谷今天4打數0安打，選到1次保送，吞下2次三振，另有1次盜壘成功，回來攻下2分，本季出賽19場，打擊三圍.280/.379/.520，攻擊指數0.899，敲出5轟、6分打點。

大谷翔平。（美聯社）

史密斯。（美聯社）

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